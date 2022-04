Petro, Uribe y Derrida

Para empezar, los dos conceptos fueron formulados en contextos informales sin ninguna pretensión de realizar propuestas concretas. Por eso, ambos reflejan un grado tal de imprecisión que ni siquiera sus propios autores los entienden. Esto, sin embargo, no ha impedido a sus alfiles —Paloma Valencia, Roy Barreras y compañía— a salir en busca de cuanta herramienta retórica encuentren para defenderlos. Pero los alfiles atacaron con un arma de doble filo porque quedaron al desnudo: no defienden ideas, solo a sus autores. Primero, toman posición y, luego, deciden por qué. Como si se tratara de una parodia de Descartes, estos existen y mucho después piensan.



Pero, muy a pesar de esta fortuita similitud, la amnistía y el perdón son, en realidad, dos conceptos diferentes que merecen mayor consideración. Para empezar, la amnistía pertenece al ámbito jurídico, mientras que el perdón, al psicosocial. La amnistía es un proceso que se hace desde el Estado hacia el victimario, mientras que el perdón, desde la víctima hacia el victimario. Aunque en las amnistías ocasionalmente intervienen las víctimas, solo lo hacen de manera simbólica (sin que esto deje de ser importante), pues, al final de cuentas, la última palabra siempre la tiene el estado. Es decir, en la amnistía, el Estado ‘perdona’ en nombre de las víctimas, incluso si lo hace sin su consentimiento. Recientemente en el Perú, por ejemplo, el gobierno trató de indultar a Fujimori en contra de la voluntad de las víctimas.



Por esta razón, las amnistías dependen siempre de los intereses del gobierno de turno, por nobles o torcidos que estos sean. Y esto es algo para tener en cuenta a la hora de elegir a nuestros representantes. Siempre, de alguna u otra forma, estos negociarán amnistías con actores que les puedan ofrecer algo suficientemente sustancioso a cambio, sea esto en beneficio de la sociedad o a título personal.

Es por esto que, como bien nos recuerda Derrida —a quién Petro nos mandó a leer para entender su propuesta—, las amnistías son un tipo de perdón que se parecen mucho a las transacciones económicas. Siempre están condicionadas a recibir algo proporcional a cambio, llámese esto verdad, reparación, favores políticos o gobernabilidad.



Pero Derrida insiste en que el perdón, al menos en su versión más pura, se hace sin esperar nada a cambio, ni siquiera el arrepentimiento del agresor. Y, el primer paso hacia esta forma de perdón con la que Derrida dice “soñar”, no es otro más que querer comprender. Solo al comprender las motivaciones y el panorama del victimario somos capaces de perdonarlo sin recibir nada a cambio.



Sin embargo, el camino más directo para impedir la comprensión y aniquilar las posibilidades de la sociedad colombiana para perdonar es adjudicar los crímenes exclusivamente a la maldad. Reducir la explicación de un crimen a la maldad de sus actores, ignorando las influencias que la sociedad ejerce, es ponerse a sí mismo en un plano moral superior e imponerle al prójimo la categoría de la otredad, por medio del binario bueno-malo. Hay, por supuesto, sectores políticos cuya agenda gira alrededor de impedirle a la sociedad la posibilidad de comprender, haciendo énfasis únicamente en la maldad de quien comete un delito. Dice Duque, por ejemplo, al son de Paquita la del Barrio: “ese delincuente, ese bandido, esa sabandija, esa rata de alcantarilla”. En esta actitud, entre otras cosas, yace una distinción profunda entre la izquierda y la derecha.



Cabe aclarar que comprender no es necesariamente un acto legal. No implica dejar de sancionar las faltas. Solo se trata de querer entender al otro. Y, al hacerlo, lo primero que se deja atrás es la superioridad moral. Es decir, se erradica la otredad: el verdadero origen del mal.

SANTIAGO VARGAS ACEBEDO

