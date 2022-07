No hay ciencia sin resistencia, profesor Wasserman

Un documento que contiene la visión general del Pacto Histórico sobre ciencia y tecnología ha causado la indignación del profesor Moisés Wasserman, según nos dio a entender en su última columna de este diario. Pero, me veo en obligación de pronunciarme en contra de los argumentos de Wasserman, para insistir en la impostergable necesidad de un nuevo concepto de ciencia y tecnología, que las ponga al servicio de la justicia social y ambiental, no al contrario.



(También le puede interesar: ¿Por qué falló la estrategia de ‘Semana’?)

Para empezar, Wasserman insiste en que la ciencia no ha sido hegemónica por acciones de dominación, sino por consensos alcanzados por la virtud de las teorías. Pero basta con echarle un vistazo al pasado para comprobar lo contrario. Horrores como el colonialismo, la esclavitud, la criminalización de la homosexualidad y la tortura de quienes han padecido enfermedades mentales jamás habrían sido posibles sin la complicidad de hegemonías científicas. ¿Acaso no fue la ciencia quien declaró la homosexualidad una enfermedad mental, legitimando la tortura y el encarcelamiento de un número incalculable de personas? ¿Acaso no fue la ciencia quién declaró la superioridad intelectual de las culturas eurocéntricas, legitimando el colonialismo y exterminio de otras culturas? ¿Acaso no fue la ciencia quién declaró la supremacía blanca, legitimando la esclavitud de las poblaciones africanas? ¿Acaso no fue la ciencia quién declaró las raíces exclusivamente bilógicas de las enfermedades mentales, legitimando procesos barbáricos, como lobotomías y convulsiones inducidas, practicados dominantemente sobre personas empobrecidas y racializadas?



La lista es interminable, pero el punto es el mismo: buena parte de las hegemonías científicas se han impuesto no para acercarse a la verdad, sino para legitimar el dominio de unos grupos sobre otros. Y esto, al contrario de lo que sugiere Wasserman, no ha sido motivado por consensos teóricos, sino porque el acceso a la ciencia ha sido monopolizado por grupos sociales privilegiados en términos de clase, género, raza, identidad sexual y demás, que la usan para reproducir su supremacía. Mejor dicho: pocos han sido sujetos de la ciencia, mientras que muchos han sido su desafortunado objeto. Y si en los últimos años esto ha venido cambiando no es por la complementariedad de las teorías científicas, sino por la resistencia política de los grupos oprimidos. Es decir, la ciencia no solo evoluciona, como dice Wasserman, por medio de la experimentación, sino también por acciones de poder.

Buena parte de las hegemonías científicas se han impuesto no para acercarse a la verdad, sino para legitimar el dominio de unos grupos sobre otros. FACEBOOK

TWITTER

Wasserman también se muestra en desacuerdo con la justicia epistémica, un concepto que, precisamente, pretende impedir que conocimientos científicos y tecnológicos sean usados para legitimar el dominio de unos grupos sobre otros; y, entre estos, hay que incluir forzosamente al medio ambiente. Se trata, en definitiva, de prescindir de la concepción de ciencia y tecnología como fines en sí mismos para entenderlas, de una vez por todas, como medios al servicio de la sociedad. Si desde un principio hubiéramos concebido el desarrollo tecnológico en estos términos, jamás habríamos llegado a semejante catástrofe ambiental.



Pero Wasserman, y esto es quizás lo más desafortunado de su columna, insiste en reducir el problema de la ciencia a la verdad, negando abiertamente su relación con la justicia y el respeto a la opinión pública. ¿Acaso ha olvidado el sufrimiento que ha causado la ciencia por imponerse como verdad absoluta, desconociendo cualquier compromiso con la justicia? ¿Acaso ha olvidado que es por irrespeto a la opinión pública que se ha impuesto el paternalismo centralista, según el cual unos pocos le imponen al resto lo que les conviene?



Por último, la caricatura que hace Wasserman de la justicia epistémica comparándola con el negacionismo de la forma esferoide de la tierra es, francamente, una ofensa contra los grupos que han sido oprimidos con la complicidad de la ciencia.

SANTIAGO VARGAS ACEBEDO

(Lea todas las columnas de Santiago Vargas Acebedo en EL TIEMPO, aquí)