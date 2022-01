Manifestantes, revolucionarios y criminales

Para empezar a entender el drama de orden público que se vive, hoy por hoy, en el Portal de las Américas, Usme y Suba, es preciso empezar por oponerse a quienes reducen el problema a las manifestaciones contra el Gobierno del año pasado. En esta tarea (apoyándose en la teoría política de Hannah Arendt) es necesario insistir en la diferencia que existe entre tres tipos de actores involucrados, incansablemente aglutinados en un solo montón: los manifestantes, los revolucionarios y los criminales.

Para empezar, los manifestantes son actores que trabajan en defensa de los intereses de una colectividad; nunca a título personal. Se trata de ciudadanos organizados que acuden a la desobediencia civil con el fin de destaparle los oídos al Gobierno, convencidos de que los canales institucionales no son suficientes para que sus peticiones sean escuchadas. Sin embargo, para los manifestantes, la desobediencia civil tiene un límite: la violencia. Y es precisamente en esto que se separan de los revolucionarios.



Como el manifestante, el revolucionario tiene un objetivo político. La diferencia es que para el segundo la instauración de su anhelado orden social es un fin que justifica los medios. El manifestante es, entonces, un reformista que busca la integración de un grupo excluido al orden social, mientras que el revolucionario es un abolicionista, dispuesto a acudir a la violencia con tal de llevar a cabo la realización de su más fantasiosa utopía. De ahí que, como bien señala Arendt, el más brioso de los revolucionarios se convierta en el más férreo de los conservadores el día después de la revolución. Un manifestante deja der serlo cuando acude a la violencia y pasa a convertirse en revolucionario, el término medio entre la manifestación y la criminalidad. Por su carácter violento, la revolución, por picaresca que suene, no tiene nada de glorioso y es indefendible desde cualquier punto de vista moral.



Por lo tanto, la diferencia entre un manifestante y un revolucionario no es la disposición o no a la desobediencia civil, sino el uso de la violencia en tal objetivo. De manera que, equiparar –como ha pretendido el Gobierno y el candidato del continuismo, Federico Gutiérrez– la violencia con los bloqueos es un acto que, en esencia, criminaliza la protesta.



En esta ecuación existe, aún, un tercer grupo: los criminales. Estos son actores que trabajan a título personal, no político; desobedecen la ley no con el objetivo de defender los derechos de un grupo, sino motivados por intereses privados como la cleptomanía y la piromanía. La criminalidad es, en esencia, un problema de orden público. Esto quiere decir que la responsabilidad de los actos criminales del Portal de las Américas, Usme y Suba recae no sobre los manifestantes, sino sobre el Estado, el cual es el encargado de asegurar el orden público. Por esta razón, es necesario insistir en que no fueron las manifestaciones que derivaron en el caos actual, sino que fue la falta de la capacidad del Estado para asegurar el orden público que se infiltró en las manifestaciones para imponer el caos. Son dos narrativas muy diferentes.



En las democracias, el éxito de una idea política obedece no a su rigor teórico, sino a la cantidad de ciudadanos que esta logre convencer. Por eso, mientras que el triunfo de un manifestante depende de su exposición pública, el de un criminal, de qué tan desapercibido pase de los ojos de la justicia. De modo que mientras un manifestante acude a la desobediencia civil pública y colectivamente, el criminal lo hace bajo la sombra y en privado. Y esto es algo que no se puede equiparar.



Sin embargo, al Gobierno y a los candidatos continuistas les conviene vender la idea de que estos tres actores son en realidad el mismo, pues así logran disfrazar, de un problema de orden público, la oposición que su mala gobernabilidad ha desatado.



SANTIAGO VARGAS ACEBEDO

Twitter: @vargas_acebedo



