La belleza de la burocracia

Cada vez que un proyecto de política pública amenaza apenas con asomarse surgen, como autómatas, voces disidentes acusándolo de ser fuente de más burocracia. En Italia, la arremetida contra los “burócratas de Bruselas” fue una de las arengas que llevaron al neofascismo al poder. En Estados Unidos, la excandidata republicana a la vicepresidencia, Sarah Palin, movilizó rebaños contra el Obamacare con el argumento de que las vidas de los norteamericanos quedarían en manos de burócratas. En Colombia, la promesa de un estado austero despojado de burocracia ha sido el segundo pilar, el otro es la seguridad democrática, sobre el cual se sostiene el uribismo.



Más aún, nuestro imaginario está plagado de pavorosas imágenes de burócratas kafkianos naufragando entre montículos de archivos. También reina, entre nosotros, el mito de Gauguin, el hombre capaz de despojarse de las cadenas de la modernidad al abandonar la burocracia en favor del arte. Por cierto, este contraste entre artista y burócrata—héroe y villano—es una herramienta ventajosa para aprehender el significado de la burocracia en nuestros tiempos.

Bien nos recuerda Max Weber que los procesos burocráticos son, en esencia, impersonales. Mejor dicho, operan de acuerdo con una serie de reglas predefinidas y no a la subjetividad del oficial de turno. El arte, mientras tanto, es la exacerbación absoluta de la subjetividad. Pero es precisamente por la erradicación de la subjetividad que la burocracia trata a todo ciudadano en igualdad de condiciones y no de acuerdo con su clase social, género o color de piel. Es, a la vez, por la impersonalidad que la burocracia funciona según procesos prestablecidos y no de acuerdo con qué tanto simpatiza este o aquel oficial con esta o aquella ciudadana. Por eso, mientras que la obra del artista adquiere su valor con la subjetividad que este imprime sobre ella, la del burócrata lo hace dependiendo de qué tanto la suprime. Y esa es, precisamente, su belleza.

Así que la burocracia es, en realidad, la puesta en escena de, nada más y nada menos, que el valor democrático de la igualdad y la erradicación de los privilegios. Alguien, con razón, alegará que esto es solo propio de las burocracias ideales y no de las de carne y hueso. Pero esto no desvirtúa el ideal. Tan solo significa que hay que redoblar esfuerzos no para remplazarlo por otro ideal sino para cada vez parecerse más a este.

Dice otra leyenda que, a más burocracia, más corrupción. Pero este sofisma parte de una falsa concepción de la corrupción. Los principales protagonistas del espectáculo de la corrupción no son los burócratas que se embolsillan los recursos públicos, sino actores privados cuyo poderío resulta tan superior al del aparato burocrático que se hacen con jugosos contratos o evaden los ojos de otros burócratas, los de la rama judicial. Entre más robusto, eficiente y vigilante el aparato burocrático, menos corrupción. Y para eso se necesitan recursos. Mejor dicho, a la corrupción se le hace frente con más y no con menos recursos. No es en vano que, en los países con menores índices de corrupción, imperen robustas burocracias.

Por otro lado, bien ha demostrado la experiencia que, a la hora de reducir la pobreza, conviene dirigir los recursos no a las transferencias directas, sino a fortalecer el acceso de los más vulnerables a servicios básicos como la salud y la educación. Es decir, a la burocracia.

Advierto que no estoy afirmando ni que el estado haya que crecerlo por crecerlo ni que entre más grande sea este menor serán los suministros de la corrupción y la pobreza. A lo que me refiero es que la burocracia es la puesta en práctica de valores democráticos cardinales, que hay que proteger y que la necesitamos para hacerle frente a la corrupción y a la pobreza. Así que el argumento de la burocracia para oponerse a un proyecto de política pública es simplemente insuficiente.

