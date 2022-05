¡En esta mesa sí se habla de política!

Creo no equivocarme al pensar que somos muchos los que, durante esta temporada electoral, hemos sido frenados en seco con la advertencia ‘¡en esta mesa no se habla de política!’. Y no es de extrañarse porque si por algo se caracterizan estas temporadas, es por exacerbar dos sentimientos opuestos: madrazos entre los que están en orillas políticas contrarias y hastío entre los que son indiferentes. Pero, aunque son caminos opuestos, ambos conducen al mismo desafortunado destino: convertir en tabú el hablar de política por miedo a la discordia.



Aunque, de las dos anteriores, me quedo de lejos con los madrazos. No hay nada más peligroso que un indiferente, porque es moldeable a cualquier doctrina. Bien dijo Elie Wiesel al narrar su experiencia del Holocausto que la antítesis del amor no es el odio, sino la indiferencia. O, para ponerlo en voz del inmortal Julio Jaramillo: “Odio quiero más que indiferencia / Porque el rencor hiere menos que el olvido”.



Todos tenemos una idea, por ingenua o delirante que sea, de la sociedad en la que queremos vivir. Es decir, todos tenemos una posición política. Estas, por supuesto, cambian, se estrellan con contradicciones e, incluso, navegan extremos contrarios. Están, en resumidas cuentas, en permanente construcción. Y el lugar por excelencia donde esta construcción ocurre es la conversación política, porque es allí donde nuestras ideas evolucionan al tropezarse con contrargumentos interpuestos por comadres y compadres de tertulia. La discordia, por lo tanto, es la base de la construcción. Por eso, al privarnos de la discordia, lo primero que logramos es ponerle freno de mano a este proceso de construcción comunicativa.



El verbo comunicar significa hacer a otro partícipe de nuestra propia percepción del mundo. De modo que la única razón por la que existe la comunicación es porque cada uno de nosotros tiene versiones diferentes del mundo. Si viviéramos versiones análogas, ¿para qué diablos comunicarnos? Por lo tanto, la primera piedra de toda sociedad humana es la diferencia. Somos, en esencia, diferentes y la mayor prueba de esto es la existencia de la comunicación. Conversar es, entonces, la expresión de la diferencia. Si solo pudiéramos conversar de lo que nos hace iguales, comunicarse sería inútil.

Sin embargo, por miedo a la discordia, nos estamos convirtiendo en una sociedad en la que solo podemos ‘hablar de lo que nos une’ y no de lo que nos hace diferentes. Estamos cada vez más encerrados en círculos sociales cada vez más diminutos, acampando la tormenta de la diferencia bajo el paraguas de la mismidad. Si seguimos así, llegará el momento en el que solo podamos expresarnos en la triste y apolítica soledad de nuestra privacidad.



Peor aún es que mientras que somos cada vez más tímidos a la hora de hablar de política por miedo a la discordia, somos cada vez más fervorosos a la hora de exhibirle al mundo nuestros logros en forma de premios, títulos, músculos, vacaciones y demás objetos de consumo. Es decir, les comunicamos a los demás por qué nos creemos superiores, pero no por qué somos diferentes. Este no puede ser el futuro de nuestro orden social. ¡Tenemos que hablar de lo que nos hace diferentes! ¡Tenemos que hablar de política!



Y para que esto ocurra no es necesario reflejar grados impecables de argumentación ni mucho menos impolutos modales cívicos. ¡Para nada! Ese es un mito liberal. Esto, bajo ninguna (¡ninguna!) circunstancia justifica la violencia a la hora de hablar de política. Pero la violencia política tiene raíces no en el exceso de conversación política, sino, al contrario, en su ausencia.



La falta de conversación política invisibiliza la discordia, invisibilizar la discordia impone el mito de la igualdad, imponer el mito de la igualdad silencia la diferencia, silenciar la diferencia la convierte en otredad, y convertir la diferencia en otredad justifica su eliminación.

SANTIAGO VARGAS ACEBEDO

