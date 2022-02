En defensa de la política: Respuesta a Thierry Ways

En una de sus más recientes columnas, Thierry Ways –con quien difiero con el mayor respeto– reduce el oficio de la política a ser una cruda compulsión por el poder, en cuyos cimientos florece la corrupción. Mientras tanto, Ways pinta una imagen de los empresarios como serafines llenos de indulgencia, cuyo único obstáculo, para salpicar al mundo de sus espíritus caritativos, es la política.



Hay que recordarle al columnista que la corrupción es, precisamente, el uso de los recursos públicos para satisfacer intereses de los privados. Es decir que la política no es en esencia corrupta, sino que se corrompe cundo la asaltan los andares del sector privado. Vale la pena traer a colación el informe de la Comisión de Expertos que contrató el Gobierno para aquella infame reforma tributaria. Este puso en evidencia que la desigualdad del país es, en gran medida, resultado de tarifas tributarias diseñadas a la medida de individuos y negocios particulares. Por otro lado, el informe señala que, para contrarrestar los huecos dejados por la repartición de estos favores tributarios, la nación ha optado por poner la carga sobre quienes no pueden evitar pagar impuestos. En otras palabras, pagan los que menos influencia privada tienen sobre la política.



La crítica que formula Ways, a la vez, invita a reflexionar sobre la existencia misma de la política. Como bien señala Hobbes, por su propia naturaleza, los seres humanos persiguen solo aquellos objetivos que están en sus propios intereses. Y, claro está, cuando los intereses de dos o más individuos entran en conflicto, el más fuerte siempre sale victorioso. Pues bien, precisamente, con el objetivo de evitar que los más fuertes aplasten a los débiles es que se necesita del Estado. Y cuando surgen dos o más modelos de Estado contrastantes, entra al ruedo el arte campante de la política. Esto quiere decir que, contrariamente a lo que sostiene Ways, en la política las ideas no son un camino para el poder, sino exactamente al contrario. En todo caso, mientras menos fortaleza (no tamaño) del Estado, más impera, en el sector privado, la ley del más fuerte.

Quién si no el Estado podría hacerse cargo de los derechos de los empleados, de las leyes antimonopolio, de asegurar mayor igualdad de condiciones a la hora de competir y de poner a contribuir más a los que más tienen? ¿La misericordia de los empresarios? El fin de una empresa, por su propia naturaleza, es la rentabilidad, no la justicia social. Es más, como bien señalan muchos de los mismos empresarios, la justicia social suele ir en contravía de la rentabilidad, como es, por ejemplo, el caso de la equidad de género y demás formas de discriminación positiva.



Esto, bajo ninguna circunstancia, significa que el camino sea acudir a la retórica contraria y acusar a los empresarios de insolentes. Como señala el propio Ways, el sector privado es un contrapeso necesario para el poder político. También es cierto que la generación de empleo debe reposar dominantemente sobre el empresariado; no solo es más eficiente a la hora de hacerlo, sino que, además, esto impide que un sector político específico se atornille en el poder a punta de clientelismo. Pero esto debe venir acompañado de una clase política que diseña y vigila reglas encaminadas hacia la justicia social, incluso si esto va en contravía de la rentabilidad. Al fin y al cabo, para una nación, a diferencia de una empresa, la rentabilidad es tan solo un medio (sin dejar de ser importante), pero jamás un fin en sí mismo.



De modo que el primer paso para enfrentar la corrupción que tanto nos atormenta en la región es reducir la influencia de los intereses privados en la política y no al revés, como sugiere Ways. No pretendo, repito, calumniar al empresariado, sino dignificar el oficio de la política, que puede llegar a convertirse en nuestra más fervorosa socia.

SANTIAGO VARGAS

