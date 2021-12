Emprendedores: ¿héroes o fetiche?

¿Son los emprendedores realmente héroes que merecen semejante nivel de adoración —social y tributaria— de nuestra parte o, al contrario, se trata de un grupo al que hemos enaltecido de una manera tan exagerada hasta el punto de convertirlos en un fetiche que se ha devuelto para darnos una bofetada? Pues bien, para responder a esta pregunta conviene empezar por investigar las secuelas de la idolatría de semejante práctica empresarial.



Como bien demostró el inmortal sociólogo francés Pierre Bourdieu, en el marco del capitalismo, hay tres tipos de capitales que ofrecen ventajas a unos sobre otros a la hora de competir en el mercado: el capital social, el capital cultural y el capital económico.



El capital social, en primer lugar, se refiere a los círculos sociales de los que una persona hace parte, los cuales le ofrecen, o no, entrada a la ‘rosca’de una industria en particular. Como se ha demostrado desde diferentes disciplinas, en Latinoamérica son muy reducidos, casi que nulos, los espacios en los que las diferentes clases sociales interactúan de manera no jerárquica, pues estas se suelen dar por medio de una dinámica jefe-empleado o cliente-vendedor; relaciones jerárquicas por naturaleza. Esto quiere decir que el capital social con el que cada quien cuenta se limita radicalmente a personas de su propia clase social. De modo que los emprendedores que pertenecen a las clases altas tienen un capital social que se traduce en acceso a ‘roscas’ y a clientes e inversionistas con mucho mayor capital económico.



En segundo lugar, el capital cultural alude a la cantidad de conocimientos ‘culturales’ con los que cuenta una persona, como lo es saber de museos, restaurantes y demás. Por supuesto, los vínculos sociales entre las personas se potencializan cuando hay conocimientos culturales similares. Esto, en pocas palabras, quiere decir que, a la hora de acceder a clientes e inversionistas con alto capital económico, conviene estar a la altura de recomendar restaurantes en Nueva York, museos de vanguardia en París y exclusivos almacenes de ropa en Londres.

Mientras que los capitales cultural y social se componen de bienes inmateriales, el tercer y último capital, el económico, da cuenta de bienes materiales, convertibles en dinero. Cuanto más capital económico, menor costo de oportunidad, más posibilidades de no recibir ingresos, mientras que un emprendimiento prospera, más capacidad de inversión y más accesos a préstamos y herramientas de formación técnica que facilitan la bienandanza de un negocio.



De modo que, mientras que la glorificación de los emprendedores es un incentivo social para dejar de lado trabajos estables y seguros, los riesgos no están ni cerca de ser equitativos para todo el mundo. Al final y al cabo, emprender es, en esencia, competir. Y los que cuentan con mayores cantidades de los tres capitales mencionados, es decir, quienes pertenecen a las clases altas, tienen todas las de ganar.



Esto quiere decir que la exaltación por parte de nuestra sociedad de los emprendedores se traduce en la celebración de ocupaciones a las que las clases altas tienen mucha mayor facilidad de llegar. Y, claro está, quienes no sobreviven en el intento terminan desempleados o trabajando para quienes la tenían más fácil, al tiempo que estos últimos se convierten en héroes, reproduciendo, como consecuencia, la idolatría del poder y de la suerte. Donald Trump se convierte en fetiche.



Termino diciendo que, por ningún motivo, se trata de criticar a quienes hacen empresa, sino de advertir que el fetiche de nuestra sociedad por el emprendimiento está reproduciendo desigualdad económica y sujeción cultural.

