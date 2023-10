El lado correcto de la historia, según ‘Semana’

Hace casi cien años, George Orwell redactó una diatriba contra el nacionalismo alegando que abundan quienes toman partido por una facción y luego deciden por qué. Pues bien, podríamos reformular esta frase para describir la estrategia que la revista Semana parece tener con relación a Petro: venderlo ante la opinión pública como un actor inmoral y luego, dependiendo del contexto, decidir cómo. Esto explicaría porque en las páginas que la revista dedica al presiente abundan adjetivos como “indolente”, “irracional”, “deshonroso”, “inmoral”, “indigno”, que le apuntan no a señalar la inconveniencia de sus políticas públicas, sino a impugnar su inmoralidad. Son testigos nuestros tiempos de las atrocidades que vienen con la elevación de la discordia política al plano de la inmoralidad.

Bien podría estar escribiendo estas líneas en cualquier momento desde que la izquierda se estrenó en el poder, pero me refiero a la última edición de la revista, en cuya portada, con motivo de la guerra desatada en la Franja de Gaza, aparece Petro junto al mandatario ultraderechista iraní, Ebrahim Raisi, colgando como marionetas de las manos de Vladimir Putin. La respuesta de Petro ante la guerra desatada en Medio Oriente ha sido desafortunada, torpe, pueril, plagada de teorías de la conspiración y alejada de lo que se espera de un mandatario, pero con algo de coherencia al no tomar partido en favor de Israel. No hay que olvidar que el último acto de Juan Manuel Santos como presidente fue, en buena hora, reconocer a Palestina como Estado. Sea como fuere, Semana carece de evidencia para las delirantes conclusiones a las que llega.

Para empezar, el artículo parece insinuar que no estar del lado de Israel en esta guerra es sinónimo de estar “del lado de los terroristas y no de las víctimas”. A eso le apunta cuando alega que en esta guerra existe “un lado del mal” y otro del bien; uno correcto y otro “incorrecto de la historia”. Y como si buscara facilitar la recepción de su narrativa, relata con minucia las –que quede claro– repugnaste atrocidades perpetradas por Hamás, pero omite las cometidas por el Estado israelí.

La realidad quizás vende menos revistas, pero es mucho más compleja. No solo hay terrorismo y miles de víctimas a ambos lados del muro, sino que si existe algo así como “un lado correcto de la historia” es la creación de dos Estados. Por otro lado, el Gobierno israelí dista mucho de ser el diputado del bien que parece retratar Semana. La propia ONU declara, en la resolución 37/123, ilegal la ocupación de Palestina por parte de Israel y hace uso de la palabra genocidio para describir las masacres cometidas en Beirut contra refugiados palestinos con el consentimiento del ejército israelí. Más aún, tanto miembros de la ONU como Amnistía Internacional le han dado el nombre de apartheid al trato que Israel da a diario a los palestinos por la ocupación de tierras, ejecuciones extrajudiciales, restricciones a la movilidad, desplazamiento forzado y la negación de la ciudadanía. ¿Es acaso la ONU también un títere de Putin?

Semana también acusa a Petro de ser “visto como un peón” de Rusia e Irán por su postura en este conflicto. Pero, en este caso, Teherán y Moscú están en orillas diferentes –una contra Israel, otra en el intermedio– teniendo en cuenta que el mandatario israelí es un viejo amigo de Putin. Tanto así que Netanyahu, en su campaña reeleccionista de 2019, alardeó con pancartas y fotografías de su amistad con Putin. Y hablando de Netanyahu, mientras que Hamás propinaba el ataque terrorista más brutal que Israel haya sufrido, este andaba distraído con una reforma judicial que pretendía dejar sin poder a la Corte Suprema de Israel, menoscabando así la democracia de su país, tal como lo hizo Nayib Bukele en El Salvador, a quien, por cierto, Semana no ha escatimado a la hora de llamar un “milagro”. ¿Es ese el lado correcto de la historia según Semana?

