El centro político: ¿una casa con goteras?

Quizás no haya mejor camino para definir el centro político que empezar por sus dos longevos enemigos: la izquierda y la derecha. Vale la pena aclarar, ante todo, que con el final de la Guerra Fría, ambas posturas evolucionaron para operar en el interior de las democracias capitalistas. De modo que izquierda ya no significa comunismo así como derecha ya no significa fascismo.

Pues bien, en la tarea por entender la izquierda y la derecha sugiero acudir a la siguiente metáfora. Supongan ustedes que cada nación es una casa con muros, pero sin techo. Supongan también que existen diversas posturas políticas y que cada una de estas tiene una visión diferente sobre cómo ha de ser construido. Pero, a su disposición, solo cuentan con dos vigas de madera, las cuales pueden inclinar tanto como crean necesario.



La primera viga representa el modelo económico. Al extremo izquierdo de esta se encuentra la regulación y al extremo derecho, la autonomía. Entre más se inclina la viga hacia la derecha, más se impulsa la oferta, más incentivos hay para la producción, más control sobre la inflación, más se estimula la llegada de los más calificados a los medios de producción y más eficiente se vuelve la economía. Pero, más aumenta la desigualdad, más monopolios se crean, menos se fomenta la llegada de grupos históricamente excluidos a los medios de producción, menos herramientas hay para sostener a los desempleados, menos posibilidades de movilidad social tienen los que están abajo y más coaptados quedan tanto los medios de producción como las tres ramas del poder por empresarios poderosos.



Entre más se inclina la viga hacia la izquierda más se impulsa la demanda, hay mayor igualdad, más herramientas tiene el Estado para asistir a los desempleados, más se fomenta la llegada de grupos históricamente excluidos a los medios de producción y hay mayor igualdad de condiciones en la competencia. Pero, menos incentivos para la llegada de los más calificados a los medios de producción, menos eficiente se vuelve la economía, menos producción, más inflación, mayor control de los cargos públicos por el Gobierno para asegurar su permanencia y más coaptados quedan tanto los medios de producción como las tres ramas del poder por el gobierno de turno.



SANTIAGO VARGAS ACEBEDO

En Twitter: @vargas_acebedo



(Lea todas las columnas de Santiago Vargas Acebedo en EL TIEMPO aquí).