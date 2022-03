El arte de la política

En ‘Arte poética’, Borges dice: “A veces en las tardes una cara / nos mira desde el fondo de un espejo; / el arte debe ser como ese espejo / que nos revela nuestra propia cara”. Al menos con esta estrofa, Borges parece estar asignándole al arte —llámese este teatro, danza o poesía— una función específica: la de servirle al espectador como espejo para revelarle rasgos de su propia condición humana.



Pero aquellos momentos, tan escasos, en los que el arte nos refleja son siempre solitarios. No porque se trate de una sentencia de nuestra naturaleza ni de un destierro del orden social, sino porque ponen en práctica un proceso de autoconocimiento tan profundo que el único ruido que admiten es el silencio y la única compañía, el reflejo del espejo.

Por supuesto, en nuestra sociedad, el arte cumple otras funciones que son mucho menos solitarias. Nos valemos del arte, por ejemplo, para afirmar o reafirmar nuestra identidad ante los demás. Al comunicarles a otros que nos gusta esta o aquella obra —llámese esta película o canción—buscamos confirmarles quiénes somos y a qué grupos sociales pertenecemos. Esto, bajo ninguna circunstancia, se trata de un abuso del arte. Al contrario, es parte de la condición social del ser humano. Pero aquellos momentos solitarios en los que espectador y obra se encuentran como reflejo y espejo son, en realidad, los que dan origen a la existencia misma del arte, si es que le creemos a Borges.



Pues bien, si el arte, en realidad, es un espejo, entonces es como la política; la obra es al proyecto político lo que el espectador es al ciudadano. Al menos en una democracia, al ciudadano se le hace una oferta de proyectos políticos —a veces cubistas, a veces futuristas y otras veces ‘ready-made’—para que entre y escoja aquel en el que se reconozca a sí mismo hasta el punto de descubrir el reflejo de su propia cara habitando el orden social que anhela. Y es que, a la larga, la política habita en nosotros solo como un anhelo, hasta que, cada cuatro años, se convierte en acción porque ha llegado la hora de asistir a las urnas.



El momento de la votación, el acto político por excelencia, es tan solitario como cuando al arte le sirve al espectador de espejo; tan solitario que ni siquiera han logrado intervenir las malignas garras de la tecnología.



Desde luego, la política también opera, en nuestras vidas, más allá de este momento solitario. Al igual que el arte, nuestras preferencias políticas sirven como expresiones de nuestra identidad y certificados de la membresía en los grupos sociales de los que hacemos parte; yo soy de los que quieren cambio, dirán unos; yo soy de los que tienen miedo, dirán otros. Pero en la política pasa como en el arte: es en aquel solitario momento de las urnas, cuando el ciudadano les da, con mayor contundencia, forma a lo público y existencia misma al orden político.



La política es la lucha por el poder, y, al menos en democracia, ese poder recae sobre la población civil. ¡Potestas in populo! La población civil es mucho más que la suma de sus miembros; es una masa heterogénea y turbulenta, que tiene vida propia y se llama soberana. Por eso, votar, mucho más que un deber, es un poder; el poder de dar origen al orden político para, así, configurar lo público según nuestros anhelos. Pero lo público, aquí, no ha de ser entendido como la antítesis de lo privado. Al contrario, lo público es lo que hospeda y posibilita la existencia de lo privado. Del mismo modo que un actor no es la antítesis del escenario, sino que existe solo porque aquel se lo permite. El actor es al ciudadano lo que el escenario es a lo público; y a ninguno le conviene tratarlo con indiferencia. Lo público es una obra que, aunque colectiva, empieza por aquel solitario momento de las urnas.



SANTIAGO VARGAS ACEBEDO

Twitter: @vargas_acebedo



(Lea todas las columnas de Santiago Vargas Acebedo en EL TIEMPO aquí).