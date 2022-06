¿Cómo ganó la izquierda?

¿Cómo hizo la izquierda para derrotar, por primera vez en nuestra historia republicana, al establecimiento más reacio a compartir el poder que tiene la región? Hay, entre muchas otras, una explicación sociológica; es decir, que explica el histórico triunfo de la izquierda según los grupos sociales que esta logró conquistar, los cuales están dominantemente agrupados en dos pilares poblacionales.



El primero habita las costas del Pacífico y del Caribe, las dos regiones con mayor pobreza multidimensional del país. El Pacto Histórico se impuso en los 7 departamentos con mayor incidencia de pobreza monetaria, una lista encabezada por La Guajira, el Cauca, el Chocó y Nariño. En varios municipios de estos departamentos, el Pacto Histórico alcanzó votaciones por encima del 90 %.



Hay, por lo tanto, una correlación directa entre los electores de la izquierda y las regiones con los peores indicadores sociales del país. Esta dinámica se repite en Bogotá, donde Hernández, en la segunda vuelta, obtuvo un incremento importante en el nororiente de la ciudad, mientras que Petro fue implacable en el sur y el occidente.

Así que el primer pilar sobre el que se apoyan las bases de la izquierda son los sectores más vulnerables del país. Son estos quienes más han sufrido los lastres de un modelo productivo que crece al mismo ritmo que concentra. Basta con recordar dos noticias que nos llegaron por estos días: mientras que nos enterábamos de que tenemos la mayor proyección de crecimiento entre los miembros de la Ocde, seremos el país de Latinoamérica donde más crecerá la pobreza, según la Cepal. Mejor dicho, cuanto más crecemos, más pobreza tenemos. Los rechazos a este modelo, que no es austero sino desalmado, se sintieron a gritos el domingo.



El segundo pilar que sostiene las bases electorales de la izquierda está compuesto por jóvenes de 18 a 35 años y por los grandes centros urbanos, excluyendo, por razones obvias, a Medellín y Bucaramanga. La inclinación de estos sectores por la izquierda se explica por la gran afinidad que existe entre estos y las posturas de las que Petro lleva años siendo un abanderado; e. g., la protección del medio ambiente, la educación gratuita y los derechos de las minorías raciales, sexuales y de género. En todo el mundo, y Colombia no es la excepción, estas ideas son, justamente, protagonistas en los centros urbanos y, sobre todo, entre los jóvenes.

Esto quiere decir que el Pacto Histórico logró lo que muchas izquierdas en el mundo llevan años tratando de hacer sin éxito: la unificación de dos modelos de izquierda que, en ocasiones, parecen irreconciliables. Me refiero a la izquierda laborista, cuya prioridad es la protección económica de los más vulnerables, y a la izquierda cultural, cuya prioridad es la lucha por los derechos de las minorías y el cambio climático. En el Reino Unido, por ejemplo, el talante socialmente conservador de las bases obreras del Partido Laborista ha imposibilitado una unificación semejante. Pero en Colombia fue, precisamente, esta convergencia la que hizo posible lo que antes parecía imposible: el triunfo de la izquierda.



Habiendo ganado las elecciones, al Pacto Histórico le quedan dos retos fundamentales por delante: primero, transitar de ser oposición a ser gobierno, algo que les ha costado a muchas izquierdas en el mundo, y segundo, dejar de ser una coalición transitoria y personalista con el objetivo de llevar a Gustavo Petro al poder, para convertirse en un partido político, con una visión democrática de país a largo plazo. Para lograrlo debe integrar sectores como la Alianza Verde, Dignidad y la Centro Esperanza y, sobre todo, convertirse en una coalición que condicione a Gustavo Petro y no al contrario. De no ser así, sufrirá el amargo destino caudillista de partidos como el Centro Democrático.

SANTIAGO VARGAS ACEBEDO

