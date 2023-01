El conocimiento ahora tiene fecha de vencimiento

Nuestros tiempos son testigos de un fenómeno sin precedentes. ¿De qué se trata? Ya les contaré. Todo a su debido tiempo. Por supuesto, no sucedió de un día para otro, sino que ha venido asentándose gradualmente, hasta el punto de convertirse en uno de los pilares de las sociedades modernas. Sus orígenes datan de los siglos XVII y XVIII, cuando surgió entre la prosa y los versos de los pensadores de la Ilustración.

El fenómeno en cuestión está relacionado con las dinámicas intergeneracionales. Durante siglos, las generaciones jóvenes acudieron a las veteranas para resolver dudas acerca de la condición humana. Fue así como a las viejas generaciones se les concedió un cierto estatus de guardianes del conocimiento, el cual luego trasmitían a las nuevas, dando origen a un ciclo que se repetía sin cesar. Es cierto que se fundaba así una relación jerárquica. Pero entre todas las jerarquías, la más democrática es la generacional, porque permite que todos participen tanto de la autoridad como de la obediencia.

Y escribo en pasado porque todo cambió. En el siglo XVIII, Kant y sus coetáneos impulsaron al ser humano a desafiar la autoridad de las tradiciones y a trazar su propio norte, valiéndose más de la razón que de la experiencia ajena. La vida, entendida en estos términos, se parece menos a la del caminante que sigue el rumbo que le dicta un mapa dibujado por sus ancestros y más a la del explorador que hace su ruta a machetazos por la selva.

Pero, como en las mejores novelas policiales, el desenlace no fue el esperado porque se dio inicio a un desplazamiento paulatino de la verdad. La fe ciega en las tradiciones se convirtió en un culto a la negación de todo lo que huela a tradición. Si antes Dios, familia y patria posaban de verdades irrefutables, ahora lo hacen la teoría ‘queer’, el género no binario, la corrección política, el lenguaje inclusivo, la ideología ‘woke’ y demás. El problema no está en el valor de estas posturas, sino en elevarlas al grado de verdades absolutas tan incuestionables que ya no merecen ser pensadas, sino tan solo implementadas.

Peor aún, las viejas generaciones dejaron de ser guardianes del conocimiento para convertirse en símbolo de conocimientos caducos. Si antes eran fuente de sabiduría, ahora lo son de ignorancia; si antes se decía “no entienden, aún son jóvenes”, ahora se dice “no entienden, ya son viejos”. Su experiencia ha sido vilmente despojada de todo valor. Y este es, precisamente, el fenómeno que no tiene precedentes: el conocimiento ahora tiene fecha de vencimiento.

No tiene precedentes, además, porque la negación absoluta de las tradiciones jamás había sucedido a escala global. Y es que esta dinámica además coincidió con la cúspide de la globalización. Es por esta coincidencia que los valores y las ideas de las nuevas generaciones son cada vez más parecidos alrededor del mundo. Cuanto más corren los años, menor es la diferencia entre las distintas culturas. Así que las nuevas generaciones, al contrario de lo que tanto alardean, son cada vez menos diversas.

Además, el que ahora seamos presos de los nuevos paradigmas dio lugar al surgimiento de una nueva forma de autoridad. Si antes las viejas generaciones eran los guías turísticos de nuestras vidas, ahora lo son los influenciadores y demás íconos de la cultura pop. Es a estos a quienes ahora acudimos a resolver nuestras dudas acerca de la condición humana. Y esta jerarquía es mucho menos democrática.

En definitiva, el objetivo kantiano de emancipar al ser humano de la tradición se cumplió. Pero una vez rotas estas cadenas, sufrimos de pánico escénico al cantar el himno de la libertad y nos aprisionamos a nosotros mismos con otras. Así aprendimos que los nuevos paradigmas no son la fuga de la cárcel de las tradiciones, sino tan solo la celda de al frente. Fuimos nuestro propio carcelero y ya no recordamos dónde dejamos la llave.

SANTIAGO VARGAS ACEBEDO

