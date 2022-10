Colaboracionistas en tiempos de guerra

La semana pasada, el mal llamado ‘mundo libre’ recibió con entusiasmo una noticia anunciada por el mismísimo Volodymyr Zelenskiy: el ejército que él comanda, en cuestión de días, había recuperado más de 6,000 km2 del territorio ocupado por los rusos. Esta semana, sin embargo, ese entusiasmo se vio mermado con otra noticia publicada por el New York Times: los soldados ucranianos no solo habían llegado con buenas nuevas a los territorios ocupados, también venían a judicializar a los ‘colaboracionistas’, quienes serían sancionados por haber traicionado a la patria.



A diferencia de la Francia ocupada por los Nazis durante la Segunda Guerra, en el caso ucraniano la impía etiqueta de ‘colaboracionista’ no se refería a espías ni a quienes se entregaron a la ideología del invasor, sino a profesores, policías, servidores públicos y demás ciudadanos cotidianos que accedieron a seguir ejerciendo sus labores, a cambio, simplemente, de un sueldo o de algo de comer. De los anteriores, sin lugar a dudas, el caso de los profesores ha sido el que más ha suscitado controversia. Y no es de extrañarse, pues bien es sabido que, en la educación de las nuevas generaciones, yace la semilla para la perpetuación de las ideologías en el futuro. Precisamente bajo este pretexto, los que aceptaron enseñar el pénsum impuesto por los rusos serán judicializados. Mejor dicho, la justicia ucraniana hará de las suyas con los que cambiaron a los poetas Chukovski y Prishvin por una lata de carne rusa.

Los que se negaron, por supuesto, serán elevados al estatus de héroes. Bien por ellos, pero que no nos venga a decir que los que pusieron su supervivencia y las de sus familias por encima de la vil tiranía del patriotismo han de ser tachados de “enemigos del pueblo”, como ya se les llama, ni muchísimo menos, judicializados. El pragmatismo por sí mismo no es un delito. Además, no hay mayor atentado contra la doctrina liberal que convertir en criminales a quienes, por pragmatismo o convicción, se rehúsan a comerse el cuento del patriotismo. Sobre todo, viniendo de la nación cuya bandera bicolor se ha convertido en el más implacable símbolo del liberalismo alrededor del mundo.

Entre tanto, el concepto del colaboracionismo en tiempos de guerra también ha de servirnos para mirarnos a nosotros mismos y entender nuestra propia guerra, más aun teniendo en cuenta el proceso de ‘paz total’ en el que ya estamos inmersos. Bien dejó claro el Informe Final de la Comisión de la Verdad, en su apartado sobre el exilio, que las canteras de los grupos armados que han protagonizado el conflicto en Colombia, no solo se han nutrido del reclutamiento forzado. También de ofrecerle a los oriundos de los rincones más empobrecidos del país, mejores alternativas económicas de las que podrían haber encontrado en la legalidad, ya sea por obra del estado o del mercado. De manera que el pragmatismo en busca de la supervivencia que se vio en la guerra en Ucrania durante los últimos 6 meses también ha imperado en la guerra en Colombia durante las últimas 6 décadas.

Por supuesto que no es lo mismo enseñar el pénsum ruso que empuñar un arma. Por eso, y sobre esto quiero hacer énfasis, no se trata de abogar por la impunidad de los crímenes de guerra motivados por la supervivencia. Se trata, más bien, de aceptar que varios, no digo que todos, de los miembros de los grupos armados que pretendemos, y ojalá que así sea, someter a la justicia fueron originalmente motivados por la supervivencia en contextos de extrema pobreza. Se trata, también, de derrumbar el binario que divide a los buenos de los malos a la hora de contar la versión oficial del conflicto. Se trata, por último, de tener en cuenta que varios de aquellos para quienes exigimos las más despiadadas penas, llegaron hasta donde llegaron porque cuando nacieron, el estado ya les había dictado una primera condena: la extrema pobreza.

SANTIAGO VARGAS ACEBEDO

