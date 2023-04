Cinco consejos para ser tan carismáticos como Bukele

Si hay algo que no pueden negar ni los detractores del actual mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, es que se trata de uno de los líderes latinoamericanos más carismáticos de los últimos tiempos. Para corroborarlo, basta con echarles un vistazo a sus altos índices de aprobación, los cuales se acercan al 90 %. Muchos, ansiosos con ver florecer jóvenes Bukeles en la región, se preguntarán cómo ostentar semejantes niveles de carisma. Así que me permito, a continuación, ofrecer cinco infalibles consejos para alcanzarlo.



Lo primero es construir poderosas narrativas en las que nosotros brillemos como su superestrella, a sabiendas de que la realidad es una ficción que siempre puede ser reescrita –There’s No Business Like Show Business–. Así lo hizo Bukele de la mano de asesores del partido venezolano Voluntad Popular, prontos a defender la democracia salvo cuando de otros países se trata. Segundo, todo líder carismático debe disponer de un masivo grupo de disciplinados seguidores. Para ello, no hay estrategia más efectiva que la de convertirse en héroe, batallando a reconocidos enemigos del pueblo, como las pandillas La 18 y la M-13. No importa si estos actores criminales fueron otrora nuestros aliados para ganar elecciones –como, según el Departamento de Estado norteamericano, habría sucedido entre Bukele y las pandillas en el 2021–.

Más aún, para que este tipo de denuncias no se atraviesen en nuestro camino a ser estrellas pop de la política, es recomendable exacerbar la imagen pérfida que el mundo tiene de nuestro enemigo. Por eso, las imágenes que circulen deben satisfacer todos los estereotipos hollywoodenses del villano; si relucen cabezas rapadas y cuerpos tatuados, mejor. Esto, además, deja claro que la responsabilidad de que se hayan convertido en criminales recae solo sobre su maldad y no sobre un posconflicto hecho a medias ni muchos menos –faltaba más– sobre la ausencia del Estado ante las condiciones de pobreza e inseguridad entre las que surgieron. Por supuesto, quienes no satisfagan estos estereotipos o quienes hayan sido encarcelados siendo inocentes conviene mantenerlos en la penumbra de las imágenes. En El Salvador, la cifra de inocentes encarcelados ronda los miles, según el periodista de El Faro Óscar Martínez.

Es, en tercer lugar, crítico contar con el apoyo de medios nacionales e internacionales dispuestos a divulgar nuestra historia, así como parece haberlo encontrado Bukele en la revista colombiana Semana, pronta a celebrar al mandatario como “un milagro” que “rescató a El Salvador”, incluso antes de corroborar las muchas denuncias en su contra.

Cuarto, es de vital importancia deshacerse de cualquier contrapeso que pueda imponer una versión contrastante con nuestra gran narrativa. En esta dirección se movió Bukele, en el 2021, al impulsar la destitución del fiscal general y de los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema. Y si esto no es suficiente, siempre está la alternativa de declarar el régimen de excepción para convertirse en la mismísima ley –L’État c'est moi–. Solo así pudo Bukele despejar del camino la presunción de inocencia, el debido proceso y las órdenes de captura que tan solo entorpecen la capacidad la Fuerza Pública para cumplir con altas cuotas de detenidos; las cifras que sostienen nuestra narrativa. Esto quizás implique encarcelar personas con discapacidades o por el mero crimen de estar muy nerviosas –como, según denuncias, estaría ocurriendo en El Salvador–.

Quinto, es siempre necesario tener presente que la verdad no importa tanto como lo que lo que la gente crea que es verdadero. Y la verdad, al parecer, es que en El Salvador de Bukele la seguridad no habría mejorado, sino tan solo cambiado de agresor: de las pandillas al Estado. Pero si usted sigue estos cinco consejos no hay verdad, periodismo, democracia ni derechos humanos que puedan sobreponerse a su irresistible carisma.

SANTIAGO VARGAS

