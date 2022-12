Cambiar a quien sea que esté al mando

No es tanto el viraje hacia la izquierda, como se dice, lo que ha caracterizado las últimas elecciones en Latinoamérica. Tampoco estamos en el zaguán de un viraje hacia la derecha, como sugirió esta semana The Economist. Lo que ha marcado la parada es el triunfo de la oposición sobre el oficialismo; el cambio de sea quien sea que esté al mando. Es por eso por lo que, en la región, quien mejor logre arroparse con la etiqueta del cambio tiene asegurado el triunfo. Esto ha dado origen a una dinámica sin precedentes: ahora es más fácil ganar elecciones haciendo oposición que estando en el gobierno.



En Colombia, tanto en las elecciones del 18 como en las del 22, se vieron la cara, en segunda vuelta, dos candidatos que quizás lo único que compartían era el ser opositores al entonces huésped de la Casa de Nariño. Mientras tanto, en 15 de los 16 países latinoamericanos donde hay democracia, el oficialismo fue destronado por algún tipo de oposición en las últimas elecciones. Se trata de la más paradójica de las dinámicas: la constancia del cambio, la perpetuación de lo nuevo, la mismidad de lo diferente.

¿A qué se debe semejante oxímoron en el que estamos sumidos? En parte, tiene que ver con el fin del boom de los commodities, la herramienta a través de la cual muchos mandatarios construyeron bases populares. Por otro lado, Latinoamérica fue la región más golpeada del mundo por la pandemia. Al respecto, los estados de bienestar—desdeñados por gobiernos de derecha y puestos a depender de fuentes insostenibles por gobiernos de izquierda—resultaron ineficaces para responder a la pobreza. Por supuesto, también está relacionado con la percepción tan peyorativa que impera sobre todo lo que huela a institucionalidad. Esto ha funcionado como abono para el cultivo de cada vez más excéntricos outsiders políticos. Pero, así como para la plomería se necesitan plomeros, para la política se necesitan políticos. Es por eso que los outsiders suelen decepcionar y terminan por inflamar la llama de la hostilidad hacia la política.

Por supuesto que la alternancia es positiva. Pero sin relativos períodos de hegemonía es muy difícil sacar adelante proyectos de política pública que requieren tiempo y varios gobiernos para ser implementados. Para no ir muy lejos, en la ciudad de Bogotá, la alternancia entre los últimos tres mandatarios—aunque de soberbia no haya habido alternancia—ha imposibilitado sacar adelante proyectos de la talla de la séptima, el POT y un metro que tambalea.

Esto para decir que el cambio no puede seguir siendo un valor por sí mismo a la hora de hacer política. Por supuesto que tampoco es válido concluir lo contrario: que el continuismo, por su propia cuenta, es oportuno. Se trata, más bien de señalar que ni el cambio ni el continuismo son criterios suficientes para evaluar la virtud de los proyectos políticos.

Con una inflación que no cede y una economía que ya empezó a desacelerarse, los actuales gobiernos de la región no la tienen fácil. La tendencia del cambio amenaza con perpetuarse. En Colombia, es cierto que hay incertidumbre alrededor de algunos proyectos que abandera el gobierno. Pero hay otros que no solo son impostergables, sino que, además, tienen buenas oportunidades de prosperar. Me refiero, entre otros, a la paz con el último de los grupos alzados en armas, a la reforma agraria y a la construcción de un estado de bienestar sólido con miras a reducir la pobreza y la desigualdad. Pero los tres son de largo alcance y necesitan del respaldo de los próximos gobiernos. Hay dos medidas que el gobierno puede tomar para que el cambio que tanto abanderó en las elecciones no se devuelva en su contra, lo cual pondría en riesgo estos proyectos: blindarlos por medio de una coalición amplia con el centro y, sobre todo, no descuidar los asuntos que la oposición mercadea con facilidad, como la seguridad.

SANTIAGO VARGAS ACEBEDO

(Lea todas las columnas de Santiago Vargas Acebedo en EL TIEMPO, aquí)