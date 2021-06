¡No es la comunicación, estúpido!

Vamos para seis semanas de paro y ha quedado claro que el Gobierno ya definió una estrategia para enfrentar esta situación: su propósito es debilitar al comité del paro y a las organizaciones sociales para irle bajando la temperatura a la movilización social.

Las tácticas para lograr este objetivo son tres: la primera es continuar usando el garrote (la represión policial) en las calles y así disuadir a quienes salen a protestar. La segunda es procurar que la negociación no avance para poder presentar a los organizadores del paro como intransigentes y simultáneamente evitar hacer concesiones que le serían políticamente costosas. Y la tercera es adoptar medidas paliativas para restarles argumentos y legitimidad a quienes están en la calle.



Creo que la estrategia no va a funcionar y, al contrario, le echará más leña al fuego. Las tres tácticas, en vez de restarle argumentos y reivindicaciones a la movilización social, solo van a darle a esta más razón de ser. Todo esto, acompañado de una ausencia de políticas económicas y sociales que genuinamente contribuyan a sacar a la gente de la situación de desesperación en la que la dejó el confinamiento, solo prolongará la crisis y el desgobierno.



Permítanme examinar cada una de las tácticas y explicar en dónde creo que residen sus problemas. La primera táctica, la represión policial, es la que menos elaboración requiere. Las violaciones de los derechos humanos ya denunciadas hasta la saciedad siguen presentándose y gracias a ello, hoy la protesta también es un ejercicio de solidaridad frente a los jóvenes que han sido asesinados o desaparecidos. El Gobierno no pudo resistir la presión frente a su decisión de no permitir la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y hoy, la brutalidad policial es vista aquí y en el mundo no como una demostración de su poder, sino como un síntoma de su gran debilidad.

Las tres tácticas, en vez de restarle argumentos y reivindicaciones a la movilización social, solo van a darle más razón de ser FACEBOOK

TWITTER



Justo por esa debilidad, el Gobierno prefiere trazar gruesas líneas rojas que le permitan presentarse como duro e inamovible en el escenario de cualquier negociación. Por eso el tono vociferante del Presidente en sus discursos. Es un ejercicio de compensación destinado a mantener la percepción de la mano dura tradicionalmente asociada con el uribismo y que en etapa preelectoral es una cuestión de supervivencia para ese sector político.



Para poder darse el lujo de esa intransigencia –en medio de tanta debilidad–, entonces la tercera táctica es de crucial importancia. Ya no es viable para el Gobierno hacerse el de la vista gorda y por eso toma medidas paliatorias, paños de agua tibia, que presenta como decisiones unilaterales no relacionadas con negociación o diálogo alguno. De esta forma envía la señal de que está dispuesto a cambiar de rumbo, pero a su ritmo y en la medida en que solo el Gobierno mismo lo considere necesario. Por supuesto, en el mundo de la Casa de Nariño, cuanto más lento sea el cambio, mejor, y cuanto menos profundas sean las reformas, menos riesgos se corren de que nos demos cuenta de que el emperador ya no tiene ropa.



La matrícula cero por un semestre y la reforma policial que el Presidente anunció el fin de semana son dos ejemplos de esta última táctica. Ninguna medida responde comprehensivamente a las demandas de la gente en la calle, y particularmente la segunda sobresale por cosmética y superficial. Se trata de decisiones concebidas como golpes de opinión, pura estrategia de comunicaciones, material de publicidad política. Ahí no hay reacciones pensadas en clave de política pública real. Como el Gobierno parece seguir en modo electoral, valdría la pena recordarle que la mejor campaña es aquella que se construye alrededor de un buen producto, y también, que hay cosas que ni el más sofisticado ‘marketing’ logra promocionar.



SANDRA BORDA G.