No es fácil ser analista y columnista editorial. Detrás de los tres mil ochocientos caracteres de esta columna se esconden horas de reflexión, de investigación, de ensayar ángulos nuevos y de tratar de ofrecer perspectivas enriquecedoras sobre los acontecimientos nacionales y globales. Tampoco es fácil llevar la responsabilidad de escribir para un medio histórico de las dimensiones e importancia de EL TIEMPO. Sin duda no es fácil, pero confieso que es maravilloso. El diálogo entre columnista y lector ha sido, para mí, un proceso fascinante. Es como un maridaje en el que se olfatea el ambiente para detectar las reales preocupaciones del lector, tratando de servir el mejor vino posible para acertar en saciar los apetitos de la selecta audiencia que recorre estas páginas.

(También le puede interesar: Por caminos separados)



Todas mis columnas tienen ciertos rasgos comunes, un cierto sello compartido de genética intelectual, pero también en cada una de ellas he tratado de ir más allá, aportando analíticamente algo único al lector. Esos elementos en común son mis convicciones, mis valores, mis principios, mi formación. Sobre esos cimientos he intentado dar lo mejor para provocar la reflexión en mis lectores e incitar su ansia de regresar a este rincón cada dos semanas. No he pretendido dar cátedra desde un pedestal intelectual o asumir la posesión de verdades irrefutables. Me alegra inmensamente suscitar controversia, despertar el debate, reconocer que estuve equivocada.



Un columnista que diga que no le interesa influir se estaría diciendo mentiras. Sin desconocer el placer que es seducir con los encantos del lenguaje, la pluma se toma no solo para el divertimento de la frase perfecta o la sensualidad de la palabra correcta. Hay que tomarla para servir. Hay que esgrimirla como arma en la lucha por un mejor país. Hay que usarla para denunciar la injusticia, la mentira, la arbitrariedad y para generar conciencia. En este espacio que tan generosamente se me ofreció, he tratado en cada ocasión de ser relevante no para vanagloriarme, sino para sembrar en los lectores ideas y reflexiones que conduzcan a la acción.



La escritura y el oficio de enseñar están simbióticamente atados. He sido profesora toda mi vida. Llegué a la tarea de educar por vocación, por convicción, no por default. Escogí ese camino quizás por las mismas razones por las que amo el oficio de columnista. Ver a esas mentes jóvenes saborearse una idea, gozar con un argumento y esforzarse en ordenar con eficacia sus análisis es un privilegio. Es emocionante ver cómo descubren las consecuencias de las palabras. Mi vida como profesora me permitió descubrir en las mujeres y los hombres universitarios un coraje a toda prueba, una capacidad de indignación ante la injusticia que los lleva –a riesgo de su propia vida– a desafiar sin temor lo establecido.

He llegado a la conclusión de que hay un punto de quiebre. En esta coyuntura he decidido renunciar

a lo conocido, a lo mullido, a lo que hago, para servir

de otra manera. FACEBOOK

TWITTER

Para poder enseñar y para poder escribir nunca dejé de estudiar e investigar. Me he dedicado a aprender sobre relaciones internacionales, las instituciones de nuestra democracia, el conflicto armado, la violación de los derechos humanos, la discriminación de las mujeres y tantos otros temas decisivos para el país que sin un diagnóstico correcto no tendrán una respuesta de política pública capaz de resolverlos.



Ese recorrido que les he compartido ha estado lleno de satisfacciones y alegrías. Soy muy feliz con lo que hago. Sin embargo, les confieso que mi conciencia ya no me deja seguir por esa senda. He llegado a la conclusión de que hay un punto de quiebre. En esta coyuntura he decidido renunciar a lo conocido, a lo mullido, a lo que hago, para servir de otra manera. Tengo miedo, sin duda, el salto de profesora a líder política no es fácil. El paso de predicar a practicar, tampoco. Así como no es fácil despedirme de Ustedes y de esta esquinita en EL TIEMPO. No es fácil. Pero toca.

SANDRA BORDA

(Lea todas las columnas de Sandra Borda en EL TIEMPO, aquí)