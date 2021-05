Ni de local ni de visitante

Desde hace ya algunas décadas, uno de los lugares comunes en las clases de relaciones internacionales consiste en señalar que la frontera entre lo nacional y lo global se ha desvanecido. De hecho, hay un término que acuña esa creciente área de intersección: ‘interméstico’, y hace referencia a la creciente imposibilidad de separar de tajo lo interno de lo internacional.

Una de las implicaciones de este fenómeno de fusión entre ambos escenarios hace que, a diferencia de lo que sucedía en el pasado lejano, no sea hoy posible ni aconsejable sostener una política exterior totalmente desvinculada o en contradicción con el acontecer y la política nacional.



Antes, por ejemplo, era posible declarar en foros multilaterales que las violaciones de los derechos humanos no eran sistemáticas en Colombia y las pocas instancias inocultables eran casos aislados. De un lado, difícilmente una estrategia como esta llegaba al debate público nacional, y del otro, la versión oficial que se construía para la audiencia internacional era mucho menos disputada y cuestionada.

Pero las cosas han cambiado. Segmentar las audiencias y creer que se puede mantener un discurso hacia afuera y otro hacia adentro sin esperar que nadie repare en la falta de coherencia es un acto de inmensa ingenuidad en el mejor de los casos, o de profunda hipocresía en el peor. Y ese, creo yo, ha sido un error en el que ha incurrido el actual gobierno. Más grave aún: ante la evidencia insoslayable del fracaso de la estrategia, insiste en hacer uso de ella y en continuar deteriorando su imagen en casa y fuera de ella.



Todo empezó con la implementación de la paz. En aras de satisfacer a todo el mundo y con el objetivo de alimentar su base electoral, el Gobierno adoptó un discurso duro y cuestionador de los acuerdos internamente. Pero afuera, a sabiendas de que la comunidad internacional no daría su brazo a torcer y, además, controlaba la billetera, optó por mostrarse comprometido con el avance de la implementación. Pronto, el asesinato sistemático de líderes sociales, de excombatientes y de grupos de jóvenes civiles puso sobre la mesa la contradicción. Los discursos en Naciones Unidas y otros foros internacionales se oyeron en Colombia, el doble estándar se hizo evidente y el Gobierno terminó perdiendo en casa y de visitante.



Ahora sucede lo mismo con la movilización social. Pensando, tal vez, que en Colombia nadie habla inglés o que no hay traductores, el Gobierno ha construido una verdad oficial para la audiencia externa de acuerdo con la cual no hay razón para pensar que las demandas de la gente en la calle son legítimas: son sus enemigos políticos quienes le apuestan al caos para debilitarlo. Aquí nadie se ha empobrecido (a pesar de que el director del Dane dice lo contrario), nadie ha sido expulsado del sistema educativo por falta de recursos (a pesar de que su ministra de Educación diga lo contrario) y nadie se ha quedado sin trabajo por el confinamiento y la pandemia. Los asesinatos y las desapariciones en medio de las manifestaciones son casos aislados. Aquí no pasa absolutamente nada.



La estrategia falla estruendosamente cuando los corresponsales de medios internacionales y las organizaciones defensoras de derechos humanos se disputan con evidencia esta versión oficial que llega tarde a la audiencia internacional, y sin el acompañamiento del más mínimo atisbo de evidencia. Y adentro, el esfuerzo es recibido como una manifestación adicional de la desconexión del Gobierno y su poca voluntad de escuchar y reconocer la difícil situación en la que se encuentran millones de colombianos. El discurso se encuentra con escepticismo y desconfianza en lo internacional, y en lo nacional solo contribuye a echarle más leña al fuego. El Presidente, con su inglés perfecto, pierde como local y como visitante.



Sandra Borda G.