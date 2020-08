Mi reino por un tuit

Mike Pence cuenta, en un par de tuits que publicó la semana pasada, que habló con el presidente Duque y le agradeció su ayuda en la búsqueda de la libertad (seguro refiriéndose a Venezuela) y en la lucha contra el narcotráfico. Dice que respeta las instituciones colombianas y su independencia, pero (y el que sigue es un gran pero), en la medida en que el expresidente Álvaro Uribe está bajo arresto domiciliario, él y su gobierno han decidido sumarse a todas las voces en todo el mundo (¿?) que demandan que este “héroe” se pueda defender en libertad.

Uno lee esos tuits y se siente frente a alguien que inicia una interpelación diciendo “con el debido respeto” y luego, ¡zácate!: suelta una antología de insultos y ofensas que son todo, menos respetuosas. El respeto de Pence por las instituciones colombianas se desvanece cuando se cree con la facultad de decirle a la Corte Suprema colombiana bajo qué condiciones debe adelantar el proceso judicial en contra del expresidente.



Pero la actitud del vicepresidente estadounidense no sorprende a nadie. Si su gobierno no les ha garantizado autonomía a las investigaciones de la Fiscalía General y, al contrario, ha tratado de influenciarlas a las buenas y a las malas, si todos los días cuestiona la autoridad de sus instituciones electorales y meses antes de la elección presidencial ya habla de fraude, pues nadie espera que tenga algún reparo a la hora de menoscabar la independencia del Poder Judicial de otro país.



Lo que sí sorprende es que el presidente Duque use el flácido músculo diplomático colombiano no para avanzar en la satisfacción de nuestros intereses nacionales en la escena global, sino para lograr una suerte de efecto búmeran que solo lo beneficia a él, a Uribe y a su partido: llama a Pence y le pide el favor de que él, a su vez, le sugiera a la Corte adelantar la investigación contra Uribe, pero sin hacer uso del arresto domiciliario.



La movida es ampliamente conocida por todos y desde nuestra niñez. Cuando uno no puede lograr algo que desea fervientemente, siempre cuenta con un as bajo la manga para satisfacer su interés: el hermano mayor. Duque está tratando de intimidar el accionar de la Corte en la investigación contra Uribe haciendo uso de quien él cree es su hermano mayor: el gobierno Trump.

Lo de Pence es solo un intento por exportar el fallido ‘modus operandi’ de Trump FACEBOOK

TWITTER

Pero, a diferencia de lo que sucede en los colegios, en el mundo la cosa no funciona así. Para empezar, Estados Unidos puede ser grande y poderoso, temible si se quiere (como el hermano mayor), pero la administración Trump ha ido perdiendo su autoridad y su capacidad de persuadir a otros en el mundo. Lo de Pence es solo un intento por exportar el fallido ‘modus operandi’ de Trump: debilitar la división de poderes y el sistema de pesos y contrapesos parece ser la única forma de gestión que conoce ese gobierno.



Por esa razón, a Duque tampoco le sale bien la jugada. No contento con atentar contra la institucionalidad y el Estado de derecho cada vez que da declaraciones que subrayan la inocencia de Uribe y cada vez que exige que su proceso se adelante con él en libertad, ahora resulta que anda invitando a la intervención de un gobierno igual de irrespetuoso de la institucionalidad democrática para lograr un objetivo que es solo suyo y de su partido. La soberanía y la autonomía del país y de sus instituciones puestas en bandeja de plata.



Algunos demócratas están empezando a mirar esta alianza con sospecha, y por gestionar concesiones casi privadas, Duque puede estar extinguiendo lo poco que quedaba de consenso bipartidista frente a temas colombianos en Washington. Duque está entregando su reino, realmente nuestro reino, por un tuit. Si hay cambio de gobierno en noviembre en EE. UU., su afán por defender a Uribe nos va a costar un ojo de la cara.



SANDRA BORDA GUZMÁN