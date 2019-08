Los viajes del Presidente

Llegamos al momento ya tradicional de cada período presidencial, un capítulo trillado de nuestra usual pose parroquial en el que el país al unísono entona la solemne frase: ‘El presidente está viajando demasiado’.

No importa si santista o uribista, de derecha o izquierda, liberal o conservador, siempre llega un momento en el que empezamos a quejarnos por los viajes del mandatario. Algunos se dedican a sumar los días que ha estado en territorio nacional y los que ha estado por fuera, y concluyen que la casa está demasiado convulsionada para viajar tanto.



La crítica es banal: hacer política exterior sin viajar es imposible. Los viajes son un elemento fundamental de la ejecución de esta política pública y contribuyen, cuando están bien planeados, a resolver problemas internos. Pedir que no se viaje o que se viaje poco es pedir que renunciemos a tener política internacional. Una muy costosa exigencia en la era de la globalización.



Lo que pasa es que la falta de información independiente y objetiva sobre lo que hace el Gobierno en esos viajes internacionales no nos permite hablar en serio de ellos. De un lado, los medios de comunicación no tienen recursos para adelantar periodismo investigativo y reportería en los viajes. Muchos de los corresponsales de los medios viajan en el avión presidencial, y, si se fijan, los reportes de los medios sobre lo que ocurre en los viajes son transcripciones casi exactas de comunicados del Gobierno. La oficina de prensa y comunicaciones de Palacio y los medios quedan peligrosamente fundidos en uno solo.

La falta de información independiente y objetiva sobre lo que hace el Gobierno en esos viajes internacionales no nos permite hablar en serio de ellos

Eso hace que la información que se publica no alcance a constituirse en noticia y, por tanto, no clasifique para ser analizada: se trata de un montón de saludos a la bandera según los cuales ‘profundizaremos la cooperación con fulano’, ‘mejoraremos las relaciones con zutano’, ‘exploraremos tal o cual línea de entendimiento’.



Y, como si fuera poco, los gobiernos no se ayudan: no pueden irse, como lo hizo este gobierno, con dinero público hasta China para anunciar con grandilocuencia que ahora le vendemos aguacates y banano a ese país. ¡El proyecto internacional colombiano y la relación bilateral con semejante potencia no pueden quedar reducidos a eso!



No pueden, como lo hacía una canciller, mostrar un mapa con puntos rojos que señalan los lugares a donde ha viajado como un indicador de gestión. Ni los puntos, ni los gestos hiperhistriónicos en las ceremonias, ni los aguacates, ni los bananos ni la cantidad de reuniones son resultados de gestión.



El Gobierno debe empezar a tomarse en serio la obligación que tiene de contarnos lo que logra y lo que no logra en estos viajes. El problema es que son pocos los que exigen ver resultados, y el círculo se hace vicioso: los medios no hacen seguimiento, la gente no demanda información sobre los viajes porque no está acostumbrada a recibirla; entonces, el Gobierno no siente que tenga obligación alguna de reportar resultados. Quedamos todos sumidos en la oscuridad. Por ejemplo, en el viaje a China, el Gobierno prometió gestiones alrededor de la crisis venezolana: ¿cuáles fueron los resultados? ¿Por qué no mencionan el tema en los comunicados?



El círculo tiene que romperse por algún lado: los medios tienen que empezar a asumir la función de exigir información y verificar que las cuentas que rinda el Gobierno sean rigurosas, deben hurgar aquí y allá. Los analistas tenemos la función de poner esta información en contexto y hacer una evaluación para ver si la inversión –que no es poca– vale la pena o no, y la sociedad tiene que engancharse en una discusión informada sobre este asunto. Pero ninguno de estos sectores está(mos) haciendo la tarea, y por eso es más cómodo llegar a una conclusión simple e inocua: ‘el presidente está viajando mucho’.