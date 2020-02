La ONU y el populismo

Este año, la Organización de las Naciones Unidas cumple 75 años, y ya empezaron a circular los análisis fáciles que sugieren que han sido años de fracaso, de objetivos sin lograr. Nada más este fin de semana que acaba de pasar, leí en un medio de circulación nacional un artículo que hablaba de la incapacidad de la organización para lidiar con casos de genocidio y decía que dicha incapacidad se debía, principalmente, a la necesidad de respetar la soberanía de los Estados establecida como norma por esa misma organización.

El análisis, además de ligero y pasado de moda (la soberanía ya no es un concepto tan rígido y se ha flexibilizado mucho con el paso del tiempo), ignora la doctrina de la responsabilidad de proteger, un compromiso global al que adhirieron todos los miembros de Naciones Unidas, por allá en el 2005, y que está diseñado justamente para prevenir genocidios, crímenes de guerra, limpiezas étnicas y crímenes en contra de la humanidad.



Pero creo que hay algo más, distinto a la pura ignorancia (que no está ausente) detrás de este tipo de análisis locales. Creo que se ha desarrollado un sesgo en el periodismo sobre temas internacionales y que a ratos permea los análisis académicos, un sesgo según el cual las organizaciones internacionales no sirven y están permanentemente en crisis. Estas instituciones se han convertido en blancos fáciles de las críticas superficiales, y ello conlleva unos riesgos que es crucial no desestimar.

Creo que se ha desarrollado un sesgo en el periodismo según el cual las organizaciones internacionales no sirven y están permanentemente en crisis. FACEBOOK

TWITTER

El sesgo se origina en esa ‘destreza’ periodística que lleva siempre a los medios a identificar fácilmente y constituirse en megáfono de las malas noticias, de los fracasos. Son las disfuncionalidades, las ausencias, y no los casos de éxito, las que encuentran lugar entre los titulares de la prensa nacional e internacional. Pero raras veces se registran los aciertos de las organizaciones internacionales, y particularmente de la ONU. Cuando logran sus objetivos, se asume que están haciendo su trabajo y, en consecuencia, se decide que ello no constituye algo que valga la pena reportar.



Pero además, con la llegada del populismo de derecha y de izquierda al poder, se ha puesto muy de moda el discurso antiinstituciones internacionales. No hay si no que oír los argumentos de los proponentes y defensores del brexit, a Trump, a Putin o al mismo Maduro, para darse cuenta de que estos políticos encontraron en este tipo de discurso una herramienta electoral de gran valor. Darles garrote a las instituciones internacionales de día y de noche, proponer quitarles la financiación, retirarse de ellas con el argumento de que erosionan el interés nacional se ha convertido en tendencia en tiempos de proteccionismo.



Lejos estoy de sugerir que la ONU no tiene problemas y que no ha desarrollado patologías preocupantes a lo largo de los años. Pero la falta de rigor en los análisis (cuyo uso se entiende en el caso de los políticos, pero no en el periodismo) hace un daño enorme. El mismo artículo que leí en el medio local parecía lamentarse porque, a pesar de sus fracasos, la ONU probablemente no dejaría de existir en un futuro próximo. Me pregunto si quien escribió eso habrá hecho siquiera el análisis contrafactual del caso: ¿se habrá preguntado el o la periodista cómo sería el mundo de las relaciones internacionales hoy si esas organizaciones no existieran?



Esa pregunta justamente nos obliga a pensar más equilibradamente en estas instituciones, no para conformarnos con lo que han hecho, sino para mejorar los procedimientos que tienen problemas y potencializar aquellos que funcionan, todo ello con base en un diagnóstico riguroso y transparente. El resto, la obsesión con la magnificación del fracaso, no es sino politiquería de la que solo sirve para debilitar sistemáticamente las instituciones y empoderar a los caudillismos unilateralistas.



Sandra Borda G.