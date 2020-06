La caída de Trump II

Hace dos semanas describí en esta columna las tendencias de las preferencias políticas de los estadounidenses y cómo se han venido transformando gracias a la gestión (o falta de ella) de Trump frente a la pandemia. Dije que aunque el costo en materia de favorabilidad que se está imponiendo sobre su candidatura no es tan alto como uno se imaginaría, tampoco es inexistente. Lo sucedido en las dos últimas semanas parece acentuar este punto.

Una encuesta de NPR mostró que dos tercios de los estadounidenses coinciden en afirmar que Trump, en vez de reducir, está incrementando las tensiones raciales en EE. UU. De este grupo de personas (y este dato es importante), 73 % se declararon independientes. En manos de ellos está la formula ganadora para las elecciones de noviembre, y así como en las elecciones pasadas decidieron perdonarle las faltas a Trump, en esta ocasión pueden estar más decididos a cobrarle sus desatinos.



En la encuesta de CBS, solo el 32 % de los interrogados aprueban la forma como el presidente ha manejado las protestas sociales y un 49 % desaprueba su gestión. En esta misma dirección, Reuters reveló que 64 % de quienes respondieron a su encuesta simpatizan con aquellos que están adelantando la protesta y solo 27 % no simpatizan. En síntesis, las movilizaciones parecen estar profundizando el descontento con Trump, y si la cosa sigue así, esto podría echar a perder sus aspiraciones a la reelección.

El Partido Republicano tampoco parece estar ayudando mucho. No se han sentido las voces de la bancada en el Congreso que han defendido al presidente en ocasiones pasadas. Aunque ninguno se atreve a formular las críticas en público, el silencio de los republicanos en el Legislativo es elocuente y parece estar dirigido a salvar la mayoría allí, en vez de apostarle con entusiasmo a la candidatura de Trump. Los votantes republicanos siguen apoyando al presidente, pero se sabe que solo con esos votos no es posible ganar en noviembre. El apoyo de los indecisos y los independientes es clave.



Las protestas han logrado debilitar la lealtad de los miembros del círculo más cercano al presidente. Su propio secretario de Defensa cuestionó abiertamente su propuesta de controlar a los manifestantes haciendo uso de las Fuerzas Armadas. Su secretario de Defensa previo hizo lo propio. Mitt Romney, quien alguna vez sonó como posible secretario de Estado de Trump, ya desde el impeachment empezó a liderar la oposición republicana en contra de su candidatura y el fin de semana que pasó se sumó a un grupo de evangélicos que salió a protestar. George Bush y Colin Powell ahora cuestionan públicamente al presidente y no lo acompañarán en su intento reeleccionista.



Además, si la gente no le teme al coronavirus a la hora de salir a protestar, mucho menos le va a temer a la hora de salir a votar. Los republicanos saben que una salida masiva a las urnas es lo más cercano a una pesadilla para sus intereses electorales. Y si las protestas, además, logran activar a los votantes jóvenes –siempre tan reacios a comprometerse electoralmente– la cosa puede terminar muy mal para el partido en el gobierno.



Finalmente, las protestas pasaron de usar la violencia y el saqueo a ser multitudinarias y pacíficas, lo que necesariamente debilita el discurso de ley y orden del presidente. En una encuesta de NBC se mostró que 59 % de los interrogados están más preocupados por la violencia policial que por la violencia y los saqueos en la protesta (solo el 27 % piensa lo opuesto). En síntesis, la gente en la calle parece no cansarse y además ha encontrado aliados nacionales e internacionales. Trump no pudo sacarle ventaja a esta movilización social y, por tanto, ahora es más probable que termine siendo víctima de esta.



Sandra Borda G.