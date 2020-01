Irán, sin afán

La pregunta más frecuente después del ataque de Estados Unidos que dio de baja a Qasem Soleimani (el militar más importante en Irán y encargado de la Fuerza Quds) es: ¿cuál será la reacción de Irán? ¿Equivale este ataque a una declaratoria de guerra? ¿Se ha iniciado un proceso de escalamiento del conflicto que terminará inevitablemente en un enfrentamiento directo armado?

Según la sabiduría popular, en relaciones internacionales, los líderes de los Estados religiosos tienden a tomar decisiones más emocionales y menos basadas en la estrategia pura, mientras que los líderes occidentales y seculares tienden a ser racionales y calculadores. Sin embargo, parece que en esta ocasión los papeles se invirtieron.



Los medios han reportado que la decisión de asesinar a Soleimani se tomó en dos días, sin consulta con el Consejo de Seguridad Nacional, sin conversación con miembros del Congreso y, según ‘The New York Times’, en medio del escepticismo de funcionarios de la Casa Blanca que no vieron como realmente inminente el ataque que supuestamente adelantaría Soleimani en contra de EE. UU. y que motivó el ataque preventivo que terminó con su vida. Trump estaba enojado por las protestas en la embajada en Bagdad y no quería una repetición de Bengasi.



Mientras tanto, inmediatamente después del ataque el 3 de enero, Irán amenazó con una “venganza severa” y hasta el lunes aún no había cumplido con su promesa. La única acción que tomó fue anunciar públicamente que no seguiría cumpliendo con los límites impuestos por el acuerdo nuclear que firmó inicialmente con Obama y del que Trump ya se había retirado. Lo sucedido, pensarán, es una muestra clara de las razones por las cuales es crucial tener un arma nuclear.



Adicionalmente, el Congreso iraquí votó a favor de expulsar a las fuerzas armadas estadounidenses de su territorio, decisión que funcionarios del Gobierno estadounidense intentaron evitar y que, de cualquier forma, tendrá que ser refrendada por el Ejecutivo para hacerse efectiva.



En Irán, el palo no está como para cucharas. En febrero habrá elecciones para el Parlamento iraní, y la cosa luce complicada: en noviembre del año que terminó, el presidente Rohaní anunció un incremento del precio de la gasolina del 50 por ciento, y hubo una reacción social inmediata que terminó en más de 140 muertes y un bloqueo generalizado de internet que hace pensar que la represión fue aún peor de lo que se alcanzó a reportar. Así que ni las finanzas ni el apoyo social al Gobierno andan en su mejor momento. Aunque el último parece haber mejorado, gracias al ataque de Trump.



Así las cosas, Irán no tiene incentivos para dejarse arrastrar a una guerra. Están evitando, en palabras de un general iraní, una reacción “emocional y apresurada” y piden paciencia. Están tratando de encontrar una forma de reaccionar que mantenga un equilibrio delicado. De un lado, deben satisfacer el deseo de venganza del pueblo iraní y, para ello, lograr algún nivel de proporcionalidad en la forma como decidan responder al ataque estadounidense. De otro lado, necesitan evitar que la respuesta sea interpretada en Washington como una forma de escalamiento que lleve a un conflicto directo. En otras palabras, lo que hagan no puede interpretarse ni como un acto de debilidad ni como un desafío al poder de EE. UU.



Por ahora, anunciar el incumplimiento del acuerdo nuclear les da tiempo para seguir construyendo este difícil cálculo. Le permite al Gobierno iraní presentarse como si estuviese parcialmente respondiendo, sin que ello constituya una agresión abierta, y recalibrar para determinar lo que sigue. Pero el compás de espera es limitado: Trump presiona y amenaza todos los días en Twitter, arrincona e insulta, y eso solo le incrementa a Irán los costos de reaccionar con mesura.



SANDRA BORDA G.