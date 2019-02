El tiempo está del lado de Maduro

La aproximación de buena parte de la comunidad internacional a la crisis venezolana parte de la premisa fundamental de que cuanta mayor presión económica, política y comercial, será más costoso para Maduro aferrarse al poder. El peor enemigo de esta apuesta, sin embargo, es el tiempo.

Mientras más tiempo pase, más obligados se van a ver los actores externos a intensificar la presión. Cuanta mayor presión, será más difícil lograr que los efectos de las sanciones se mantengan concentrados en las figuras que ostentan el poder y que la sociedad civil no se vea afectada. La profundización de la crisis humanitaria puede poner a la sociedad no en contra del régimen, sino de aquellos que imponen las sanciones, y puede entonces permitirle a Maduro emplear el discurso nacionalista y antiimperialista que tanto le gusta para fortalecerse.



El paso del tiempo plantea además una paradoja: cada día que pasa obliga a los Estados que han adoptado una posición firme contra Maduro –y en particular a Estados Unidos– a endurecer la presión y amenazar con castigos adicionales. Incluso, la amenaza del uso de la fuerza se vuelve un recurso.

Hay que pensar en un gobierno transitorio que ajuste las instituciones para llevar a cabo elecciones libres más adelante e

inicie de inmediato un proceso

Si Maduro logra quedarse lo suficiente en el poder para demostrar que Estados Unidos tiene un límite en los recursos que está dispuesto a usar para torcerle el brazo, si apuesta y logra resistir lo suficiente para demostrar que al final, Trump no estaba dispuesto a cruzar la línea e intervenir militarmente en Venezuela, tendríamos Maduro para mucho rato. Pero es una apuesta arriesgada porque Estados Unidos también puede radicalizarse en el camino y estar dispuesto a intervenir más adelante.



Sin embargo, creo que el peor escenario para Estados Unidos es justamente verse obligado a intervenir. No solo tiene un récord muy pobre, y recientemente no ha logrado cambiar exitosamente ningún régimen a punta de intervención militar, sino que además, Trump ha demostrado ser un gran contradictor de los esfuerzos expansionistas militares de su país. Prefirió perder a su secretario de Defensa antes que retroceder en su intención de sacar las tropas de Siria, y está negociando con los talibanes para poder salirse de Afganistán. Así las cosas, dudo mucho de que la potencia esté frotándose las manos y esperando con gran deseo una intervención militar en Venezuela. Pero el paso del tiempo y la eventual ineficacia de la presión actual pueden empujarla peligrosamente y contra su voluntad en esa dirección.



La otra parte de la estrategia que puede empezar a fallar si pasa el tiempo es aquella que busca convencer a los militares de acogerse a la amnistía propuesta por Guaidó. Hasta ahora, solo un general de alto rango ha reconocido a Guaidó como presidente, y si no se desencadena pronto un efecto dominó, el Gobierno tendría la oportunidad de reaccionar, ofrecer incentivos adicionales y mantener a los militares de su lado. Si eso sucede, es probable que la búsqueda de una transición se frustre y Maduro termine quedándose en Miraflores.



Como si todo lo anterior fuera poco, la comunidad internacional ha demostrado un déficit grande de atención frente a las crisis, se fatiga rápido; y si el tiempo pasa, Venezuela, como muchos otros países, podría terminar convertida en paisaje, y eso facilitaría la continuación del régimen actual.



Ahora bien, si la presión tiene efectos visibles en el corto plazo, es posible que funcione y Maduro salga del poder rápido y sin mayores sobresaltos. Pero, para curarse en salud, creo que los Estados con velas en este entierro deberían contemplar un escenario alternativo: uno que no descarte la posibilidad de construir un gobierno transitorio que permita ajustar las instituciones para llevar a cabo elecciones libres más adelante e inicie de inmediato un proceso de recuperación económica.