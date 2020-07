El servicio consular II

Quisiera aprovechar el interés que sobre el servicio consular ha despertado el caso de la señora María Clara Rubiano en Buenos Aires para hacer una reflexión un poco más amplia, motivada por mensajes que he recibido de miembros de nuestro servicio exterior. El escenario de pandemia ha visibilizado y agudizado los problemas que nuestros consulados tienen a la hora de responder a las necesidades de los colombianos en muchos lugares del mundo y, por tanto, el momento para hablar de este tema es inmejorable.

Como lo sugiere un funcionario de la Cancillería, “dentro de la carrera diplomática, lo consular es ‘el pariente pobre’, pues a la mayoría de la gente le gustan más las embajadas, pero sobre todo las misiones multilaterales”. La parte más importante de nuestro servicio exterior, que es aquella dedicada a atender a nuestros ciudadanos en las buenas y en las malas, es la más descuidada y la menos apreciada. Por eso, en lo que piensan muchos jóvenes cuando dicen que quieren ser diplomáticos es en la “alta política” de las alfombras rojas, del frac y de las cenas suntuosas.



Sin embargo, los consulados –menos glamurosos pero más importantes– carecen de personal y de recursos para cumplir con las funciones que asigna la ley. Hay muchos consulados que ni siquiera cuentan con asesores legales y esto hace que “los funcionarios consulares (sean) a la vez abogados, trabajadores sociales, psicólogos y hasta técnicos de sistemas cuando la inestable plataforma consular falla”, me dijo otro funcionario. De esta forma, construir un servicio consular a punta de buena voluntad y sin dedicarle presupuesto es imposible.



Pero, además, los pocos recursos que hay son usados de forma equivocada. El caso del nombramiento de la señora Rubiano en Buenos Aires es un buen ejemplo: para que un funcionario de carrera hubiese podido ser nombrado en ese cargo se hubiese requerido que tenga un título, formación de posgrado, experiencia laboral relevante y un examen de ascenso. La exigencia para ellos es muy alta, mientras que para los nombramientos políticos y gracias a la figura del contrato provisional que usó la excanciller Holguín en este caso, la exigencia es prácticamente nula. Esto mueve el tablero en favor de personas sin formación y sin el interés de servir y en contra de quienes realmente están preparados para las tareas.



Como en todo, hay buenos y malos nombramientos políticos y buenos y malos funcionarios de carrera. Aquí el truco es apostarle a la probabilidad estadística y, en ese sentido, hay más posibilidades de que quien ha escogido el servicio público como carrera preste un mejor servicio. Es así de simple. Si no fuera así, no tendría sentido que existiese la carrera. Si así no sucede, el camino es entonces reformar la carrera diplomática. He escuchado a cancilleres hablar muy mal de los funcionarios de carrera y si bien es cierto que hay unos excepcionales y otros que dejan mucho que desear, muchos han acumulado conocimiento crucial y tienen una gran vocación de servicio. Lo que pasa es que para un ministro siempre será más cómodo rodearse de ‘groupies’ que de profesionales.



Por causa del poco rendimiento de cuentas y el desapego institucional de los nombramientos políticos hay patologías graves que no se tratan y se dejan flotando en la impunidad. El caso del padre del representante del Centro Democrático Juan David Vélez en el consulado de Islas Canarias, irónicamente representante de los colombianos en el exterior, es el más reciente. Acusado de acosar sexualmente a una ciudadana y de pedirle “favores” a cambio del otorgamiento de ayuda en plena pandemia, el señor sigue campante en Canarias y, además, demandó a la mujer que lo acusó. Por mucho menos (aunque justamente) se tuvo que ir la señora Rubiano, pero, claro, ella no militaba en el partido de gobierno.



