El martillo y el baile

Tomas Pueyo, en un artículo del 19 de marzo que ya se ha convertido en referente de la discusión sobre el futuro de la pandemia (‘Coronavirus: The Hammer and the Dance’), ha argumentado que la mejor forma de combatir el coronavirus, y probablemente la única que tengamos a disposición, sea la de iniciar lo que él denomina una estrategia de “supresión” y luego, si se cumplen ciertas condiciones, darle seguimiento con una estrategia que él bautiza como “el baile”. Esta última estrategia, bien implementada, tendría que mantenerse por largo tiempo y hasta que haya una vacuna contra el coronavirus.

La estrategia de la supresión (el martillo), en donde las medidas de confinamiento y distanciamiento adoptan su forma más drástica, es probablemente la que se implementó inicialmente en Colombia. Durante la supresión o el confinamiento drástico, los gobiernos y las personas “compran tiempo”, en lenguaje de Pueyo, para poder tener más y mejores pruebas, para poder generar formas de rastrear eficientemente el contagio y para adoptar formas de tratamiento destinadas a aquellos que contraen el virus. Lo que hacen las sociedades durante la supresión es prepararse para contener de la mejor forma posible el contagio cuando se levanten parcialmente las restricciones y mejorar su infraestructura hospitalaria para atender a aquellos pocos que resulten contagiados. Que quede claro: el martillo, la supresión o el confinamiento drástico no hacen nada por resolver el problema. Solo nos permiten “comprar tiempo” para prepararnos.



Este levantamiento parcial del confinamiento, o “el baile”, es un escenario con restricciones un poco más flexibles pero con más y mejores pruebas, con distanciamiento social eficiente, con restricciones de viaje, confinamiento y aislamientos selectivos y eficientes. En otras palabras, “el baile” es la nueva condición de normalidad a la que podemos aspirar hasta que se logre desarrollar una vacuna y se encuentren formas de producirla en masa y de distribuirla.

Quienes demandan el fin de la cuarentena deberían acompañar esa demanda de un reclamo por la aplicación de más pruebas y por un mejoramiento visible de infraestructura epidemiológica y hospitalaria. FACEBOOK

TWITTER

Lo que permite el paso del martillo al baile es pura y física política pública en materia sanitaria. Si para el momento en el que se relajen parcialmente las restricciones no tenemos a nuestra disposición la posibilidad de adelantar pruebas masivamente, identificar focos de contagio y contenerlos y, en últimas, de atender y confinar a quienes se enferman, entonces el baile puede terminar convertido en una segunda y más fuerte oleada de contagio y de muerte.



El tiempo que Pueyo propone comprar a través del confinamiento duro tiene que invertirse con decisión en el mejoramiento de nuestra posición frente al virus. El corresponsal científico de 'The New York Times' lo puso en estos términos: cuando alguien le declara a uno la guerra, uno no sale mal preparado a defenderse. Más bien, intenta esconderse por un tiempo mientras prepara su munición y sus tropas. Y solo cuando está completamente preparado, solo en ese momento, sale a defenderse.



El peor escenario entonces es aquel en donde el tiempo comprado durante el confinamiento duro haya sido tiempo perdido. Por esa razón, aquellos que están demandando el fin de la cuarentena, o al menos un relajamiento de la misma en Colombia, deberían acompañar esa demanda de un reclamo duro por la aplicación de más pruebas y por un mejoramiento visible de nuestra infraestructura epidemiológica y hospitalaria.



De no hacer estas dos demandas en forma simultánea y con la misma insistencia, están exponiéndonos a mayor riesgo de contagio y a más muertes en aras de retornar a una normalidad económica y social elusiva, inexistente. Si no llegamos al baile preparados, habrá más contagio y más muertos y ello nos empujará de regreso a la estrategia del martillo. No habremos avanzado absolutamente nada.



Sandra Borda G.