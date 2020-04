El idiota útil suramericano

Hace algunos días, el Gobierno anunció complacido que nuestra “relación especial” con el Gobierno de Estados Unidos sigue mejorando. Muestra evidente, según el mismo Duque, es el “compromiso de ayudar a Colombia en esta coyuntura facilitando el acceso a equipos médicos para enfrentar la pandemia”, ayuda que consistirá en el envío de ventiladores para atender a pacientes contagiados por el covid-19 que así lo requieran.

Lo paradójico del asunto es que los ventiladores fueron la piedra de la discordia entre Trump y varios gobernadores que tuvieron que hacer hasta lo imposible para que estos equipos llegaran a los hospitales locales. Pero las deficiencias de la gestión Trump frente al coronavirus no paran ahí: el número de camas en unidades de cuidados intensivos está lejos de ser el requerido, por mucho tiempo no hubo tapabocas disponibles en varios lugares del país y ha sido difícil la provisión de equipo de protección para el personal médico, las máquinas de oxigenación (Ecmo, por sus siglas en inglés) tampoco parecen suficientes. Por esa razón tuvieron que recibir un avión con una donación rusa (nada más y nada menos) cargado de equipo médico, al inicio de la crisis.



Trump se ha quejado en público de no haber recibido de su predecesor un sistema de atención médica a la altura de lo que requiere esta pandemia. Igual, es ya un consenso que su gobierno ha improvisado y ha fallado estruendosamente en su intento por atender a la población contagiada por el covid-19 y por contener el avance de este.

¿Qué sentido tiene entonces el envío de esa ayuda? ¿Y qué razones tiene el Gobierno colombiano para sacar pecho al ser escogido como receptor de esta?



Creo que la respuesta a la primera pregunta tiene que ver con la necesidad de la administración Trump de salvarse el pellejo antes de las elecciones de noviembre. Ya puedo estar oyendo al Gobierno estadounidense decir que lo han hecho tan bien frente a la pandemia que incluso les alcanzó para ayudar a los aliados de siempre. Están, en otras palabras y para dejarlo claro, haciendo todos los esfuerzos posibles para lavarse la cara, para quitarse toda la suciedad que se echaron encima cuando decidieron enfrentar un problema tan serio haciendo uso de los criterios más politiqueros y miopes que encontraron a la mano.



Y el Gobierno colombiano, como siempre, presto a ayudarle a Washington a guardar toda la mugre debajo del tapete. Este gobierno, como casi todos, perdió la capacidad de discernir cuándo una alianza con Estados Unidos es buen negocio y cuándo no, cuándo aporta y cuándo es contraproducente. En otras palabras, renunciamos a la capacidad de construir estrategia en materia de nuestra relación con Estados Unidos.



De tal forma que cuando el Gobierno de la potencia decide que quiere salir a regalar equipos y know-how en este escenario de pandemia, con el único objetivo de tratar de vender internamente la historia de que su gestión frente a la pandemia ha sido impecable y digna de imitar, no tiene que pensar mucho qué país será el primero en la lista para fungir de idiota útil y prestarse para la farsa. Ahí estaremos, firmes y a disposición.



En un escenario en donde nuestra política exterior debería estar dirigida a construir relaciones de cooperación con los países que han enfrentado esta crisis con planeación y seriedad, nosotros seguimos pagándole tributo a quien convirtió a su propio país, a punta de incompetencia, en epicentro de la pandemia. La Canciller parece ser la funcionaria del Gobierno que más en serio se tomó la cuarentena, y no se volvió a oír de ella, y, por supuesto, no hay plan para apoyarnos en la comunidad internacional para salir de la crisis. ¿Qué queda entonces? Mostrar la ayuda estadounidense como el único logro de gestión internacional. Es lo que hay.



