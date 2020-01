Después del cerco diplomático

Hace diez días, el secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, pidió que se llevaran a cabo negociaciones para formar un gobierno de transición en Venezuela, gobierno que, además, se encargara de organizar elecciones libres para darle fin a la crisis política en ese país. Parece que el gobierno Trump tiene la intención de empezar a cerrar casos abiertos de política exterior antes de las elecciones presidenciales, o al menos no quiere profundizar crisis que sabe que no podrá resolver de un brochazo.

Pompeo le dio un gran empujón a la candidatura de Almagro para la Secretaría General de la OEA y elogió su empeño en producir una transición en Venezuela. Todo parece indicar que la aproximación unilateral y de mano dura le va a dar paso a una forma de actuar que pase por lo multilateral –que no sea tan costosa para Washington–, y en donde los principales actores sean las fuerzas políticas venezolanas en disputa y no EE. UU.



Este giro, que se veía venir y había empezado a tomar forma, incluso, desde antes de la salida de Bolton del Gobierno estadounidense, les cae como balde de agua fría a Guaidó y a Duque. Ambos le apostaron a una alianza tripartita con Estados Unidos que, a través del ya caído en desgracia ‘cerco diplomático’, produjera una salida de Maduro más abrupta, rápida y expedita que la que eventualmente puede producir una negociación.

de agua fría a Guaidó y a Duque

Por esa razón, y no casualmente, Guaidó y Duque intentaron aprovechar el escenario de la Conferencia Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo para convencer al Gobierno estadounidense de regresar a una estrategia más ‘dura’ frente a Maduro. Los argumentos fueron: los vínculos entre el Gobierno venezolano y el Eln, autor del atentado contra la Escuela de Policía General Santander, lugar en donde se llevó a cabo la conferencia. A partir de lo dicho por Pompeo, es posible que Guaidó le haya recordado que su gobierno ya tiene evidencia en materia de los vínculos entre el Gobierno venezolano y el grupo terrorista libanés Hezbolá, patrocinado por el asesinado general Iraní Qasem Soleimani. El reconocimiento ayer de esta agrupación como terrorista va en esa dirección.



El costo para Guaidó y Duque de esta ‘bajada del bus’ de Pompeo es altísimo, y van a tratar de evitarlo a toda costa. La época en la que Guaidó podía regresar a Venezuela después de estas reuniones con reconocimientos simbólicos y fotos grandilocuentes ya pasó. Si no regresa con resultados más concretos, el apoyo político entre sus filas (que ya luce frágil) se va a terminar de desvanecer (se rumora que hizo el viaje a Bogotá sin consultar a los líderes de la oposición y llegó absolutamente solo a la reunión con Duque).



Y Duque simplemente se quedó atrapado en su propio cerco diplomático. No puede ir cambiando de posición gradualmente hacia un apoyo a la negociación, como lo hizo Estados Unidos, porque su partido no se lo permite. La alianza entre el Centro Democrático y el ala radical de la oposición venezolana lo dejó sin opciones. Si no logra convencer a Estados Unidos de regresar al uso del garrote y abandonar su apoyo a la zanahoria (y no creo que lo haga), Duque se va a quedar más solo que nunca en su posición frente a Venezuela. La ausencia de Colombia en esas negociaciones, si llegan a salir adelante, sería costosísima para la relación binacional y para nuestros propios intereses.



Así que, en vez de insistir en que Washington se devuelva a una posición ‘dura’, Guaidó y Duque deberían más bien buscar el respaldo de ese país a la oposición venezolana en la negociación y pedirle que presione a Maduro para que se tome en serio las conversaciones. De paso, aunque lo veo difícil desde todos los flancos, Colombia debería empezar a gestar un espacio para sí misma en esas negociaciones. Nos conviene.