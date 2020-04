Coronavirus: desigualdad y discriminación

La recolección de datos sobre el contagio del coronavirus ha estado en el centro del debate en muchos lugares del mundo. Además de las usuales suspicacias que resultan de la poca cantidad de pruebas que se han practicado, en EE. UU. ha surgido una preocupación por el efecto diferencial que ha tenido el virus sobre las minorías étnicas –particularmente la población afroamericana– y sobre los grupos poblacionales más pobres. Tristemente, por causa de la discriminación y la segregación aún vigente en ese país, estos dos grupos tienden a intersectarse en grandes proporciones.

El sesgo racial ha llegado tan lejos que no todos los estados cuentan con un sistema de recolección de datos que dé cuenta del avance del coronavirus incorporando variables de carácter racial. Pero en los lugares en los que sí se ha incorporado dicha variable se hace evidente que la población afroamericana está siendo infectada desproporcionadamente por el virus y está muriendo víctima del contagio a una tasa mucho más alta que la población blanca.



'The Washington Post' reportó en su pódcast que en Mil-waukee –uno de los lugares más segregados en Estados Unidos– la mitad de los infectados son afroamericanos y el 70 % de la gente que está muriendo por el virus es negra, muy a pesar de que este grupo racial solo constituye el 28 % de la población en ese condado. En Wisconsin, los afroamericanos son solo el 6 % de la población de ese estado, pero más de la mitad de quienes están muriendo infectados viven en un condado particular y son todos afroamericanos.

La pregunta obvia es ¿por qué? Las explicaciones médicas sugieren que independientemente de su condición económica y social, la población negra es más propensa a la diabetes, el asma y las infecciones respiratorias, condiciones todas que los hacen particularmente vulnerables al virus.



Pero para muchos esta explicación es insuficiente y debe ser acompañada por un argumento más poderoso: este grupo poblacional está necesariamente más expuesto y, por tanto, es más vulnerable a la enfermedad. En los lugares en donde habitan hay menos hospitales y de menores recursos; por consiguiente, el aumento en la cantidad de personas que atienden en sus instalaciones y la escasez de equipos de protección hacen que el virus viaje más rápido. Adicionalmente, las tradicionales tiendas de esquina están cerradas en buena parte del país y en dichos barrios hay menos supermercados, esto los obliga a hacer uso del transporte público para conseguir alimentos y a recurrir a lugares más llenos de gente.



Por tratarse de personas de bajos recursos, en los barrios donde habita la población negra hay dos y tres familias que viven bajo el mismo techo. Esto, sumado a que una buena parte de ellos labora en sectores en donde el trabajo desde casa es imposible (muchos prestan servicios en el transporte público, en supermercados, en hospitales y centros de cuidado) y, además, los expone al contacto con muchas personas, hace que se produzca una receta efectiva para el contagio. En este nuevo mundo, la nueva forma que adoptó el privilegio es la del trabajo en casa.



Tienen, adicionalmente, una pésima relación con la autoridad policial, justamente la encargada de hacer cumplir las reglas del confinamiento. Las personas en estas comunidades no pueden hacer lo que se requiere para “aplanar la curva”, y pensar que a punta de aumentar las restricciones o el castigo lo van a hacer, pasando por alto la satisfacción de sus necesidades más básicas, solo profundiza la violencia que contra ellos se ha ejercido históricamente.



Así las cosas, tanto el coronavirus como la forma de combatirlo que hemos diseñado están explotando y hasta alimentando desigualdades y formas de discriminación atávicas. No solo visibilizándolas.



Sandra Borda G.