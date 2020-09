Covid vs. democracia

Desde hace rato me viene llamando la atención cómo una buena parte del debate sobre los efectos de la pandemia está centrada en la economía y no en el recorte serio de nuestras libertades y de los espacios de participación política que han implicado el confinamiento y la urgencia del contagio.

No me malentiendan: no sugiero que el efecto que este desastre ha tenido sobre el bolsillo de los colombianos sea una cosa de poca monta. Al contrario, nadie duda que estamos en un escenario en donde nuestros derechos económicos y sociales se van a ver cada vez más restringidos. Pero me pregunto si no estamos posponiendo deportivamente la discusión sobre cuánto se ha concentrado el poder en la figura del Presidente, sobre los grandes fallos del sistema de pesos y contrapesos que ha implicado el funcionamiento a media marcha del Congreso y del Poder Judicial, sobre el poco control al que estamos sometiendo al poder político por causa de esta urgencia, sobre los terribles efectos que ha tenido el confinamiento sobre los derechos de las minorías, sobre el retraso adicional que le ha impuesto la pandemia a la implementación del proceso de paz.



Es muy curioso, por ejemplo, que el levantamiento del confinamiento haya llegado con constantes anuncios acerca de la apertura de diversos sectores económicos, con entregas de ayudas a empresas para contribuir a su supervivencia, y que nadie se pregunte en qué estado se encuentra el sistema de atención a tutelas en la Corte Constitucional o si la Rama Judicial ya dejó de funcionar a media marcha.

Por el confinamiento, también pusimos entre paréntesis el derecho a la protesta social, y a los establecimientos políticos y policiales no les tembló la mano a la hora de reprimir a aquellos que incumplieran la férrea norma. Pero, levantado el confinamiento, no hemos oído a ningún mandatario local o funcionario nacional especificar en qué quedan este y otros derechos que nos fueron restringidos por largos meses.



Es normal que en momentos excepcionales se pospongan libertades y derechos en aras de garantizar la salud y el bienestar de todos. Es también normal que como seres humanos nos preocupemos primero por nuestra supervivencia material y luego, por el resto. Pero es crucial no olvidar que nuestros derechos políticos no están, ni mucho menos, desvinculados de nuestros derechos económicos. Marchan, al contrario, por caminos paralelos y se refuerzan los unos a los otros. Es decir que ceder nuestro espacio de participación política y no reclamarlo con vehemencia puede conllevar un deterioro aún peor de nuestra situación económica, de nuestros modos de supervivencia material, de nuestros derechos a la educación y a la salud, y viceversa.



Entonces es mejor que no olvidemos que con el levantamiento del confinamiento, nuestro deber es reclamar trabajo, salud, educación y que solo podemos hacerlo si tenemos espacios cívicos para organizarnos, para participar y para manifestarnos. Todo atendiendo las medidas de bioseguridad más estrictas, pero también reconociendo que las emergencias lo son en virtud de su temporalidad, de su excepcionalidad. Si gobiernos nacionales y locales han llegado a la conclusión de que podemos salir a trabajar y a producir, entonces bajo las mismas condiciones también podemos salir a participar políticamente.



Con el inicio del confinamiento selectivo, es preciso también empezar a sacar a nuestra democracia del paréntesis en el que la pusimos por meses y ponerla a trabajar en favor de una recuperación colectiva de esta crisis. Tenemos que asegurarnos de que esa recuperación sea una que nos termine beneficiando a todos y no a unos pocos; de esto no podemos salir con un sistema de atención que, en vez de nivelar el tablero, termine profundizando aún más nuestras dramáticas desigualdades.



Sandra Borda G.