¿Coherentes o tercos?

Las decisiones en política exterior no se pueden tomar siguiendo un código de honor preestablecido. De hecho, ni siquiera deben seguir en todos los casos e irrestrictamente un listado de principios o ideales frecuentemente inalcanzables. El arte de construir relaciones de carácter internacional debe seguir, más bien, la satisfacción de los intereses nacionales prioritarios. De lo contrario, es posible que los gobiernos se queden enredados en la intención de ser coherentes y no les presten ningún servicio a las necesidades particulares de largo, mediano y corto plazo de su país.

Ese es justamente el tipo de enredo en el que se encuentra metido el gobierno Duque. Por mantener una posición de principio frente al gobierno venezolano de Nicolás Maduro, no ha podido cumplir con la tarea de lograr la extradición de Aida Merlano y llevar a cabo el proceso judicial en su contra. Tampoco parece estarse acercando a hacer parte activa e integral de una eventual resolución de la crisis de ese país.



En el tema de Aida Merlano, la posición del Gobierno parece estarnos empujando irremediablemente hacia la pura y física caricatura. Haber escogido a Juan Guaidó como su interlocutor, sabiendo perfectamente que no obstante ser reconocido internacionalmente su poder sobre las instituciones internas venezolanas es nulo, pudo haber sido coherente pero fue inútil y rayó en lo ridículo. El mismo Guaidó y algunos miembros de la oposición venezolana terminaron insinuándole al Gobierno colombiano que optara por otras alternativas.



Tanta altisonancia en materia de principios entonces ha terminado dejando al Gobierno colombiano sin la capacidad de gestionar la relación bilateral, y eso puede acarrear un costo enorme. En diplomacia, los matices son claves y les ayudan a los gobiernos a establecer posiciones de principio sin afectar negativamente el normal desenvolvimiento de las relaciones entre los países. Hasta Cuba y Estados Unidos en el peor momento de su interacción durante la Guerra Fría encontraron formas de comunicarse, y gracias a ellas fue posible gestionar asuntos de todos los días. De esta forma, evitaron verse atrapados en un conflicto abierto y directo que no le interesaba a ninguno de los dos.

Pero el Gobierno colombiano se ha rehusado a reconocer esos matices; se ha negado a desarrollar una relación consular para gestionar problemas y que no necesariamente implique un reconocimiento abierto y explícito del régimen venezolano, al cual es perfectamente legítimo seguir condenando y presionando para que retorne a la democracia. No ha entendido que el terreno de las relaciones internacionales es menos ‘blanco y negro’ y mucho más gris, y que se presta para construir fórmulas intermedias, para crear salidas ad hoc que permitan atender las necesidades de Colombia en el escenario de su relación con Venezuela.



Estados Unidos encontró esos matices y en medio de un discurso de mano dura pudo identificar caminos para empujar a las partes a una eventual negociación. Su aproximación al problema fue construir estrategias de ambos tipos: de presión y de negociación, para tener opciones en los dos escenarios. Y no he leído al primer analista de la política exterior de Estados Unidos criticando, como la gran cosa, a ese país por incoherente. La coherencia no en todos los casos va de la mano de las estrategias efectivas.



Tampoco me parece una gran ganancia del episodio Merlano y de la posición del gobierno Duque frente a Guaidó y al conflicto venezolano salir a decir que hemos sido absolutamente coherentes. En este contexto, la coherencia es un obstáculo y no un mecanismo facilitador para el logro de nuestros intereses nacionales. La coherencia de Duque es en nada estratégica, y tiene más cara de terquedad inoficiosa.



Sandra Borda G.