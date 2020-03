Centro vs. izquierda

La discusión que tuvo lugar entre Bernie Sanders y Joe Biden –los dos precandidatos del Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos– el domingo en la noche refleja una de las principales divisiones políticas e ideológicas de nuestro tiempo: la división entre el centro y la izquierda. El debate reflejó que la cuestión no es entre tibios y radicales, o entre aquellos que no tienen o no logran articular posiciones políticas frente a temas claves y aquellos que sí lo hacen.

La cuestión involucra, más bien, posiciones de fondo y no es para nada cosmética. De hecho, esta división entre centro e izquierda en el Partido Demócrata es más profunda y existencial de lo que se piensa, y susceptible de replicarse en aquellos lugares del mundo donde el populismo de derecha está en el poder.



La idea de cambio está en el corazón de estas profundas diferencias: mientras que para Biden el cambio debe tener lugar en el marco del sistema económico existente, para Sanders lo que hay que cambiar es justamente ese sistema. En este sentido, la propuesta de Sanders es más estructural y disruptiva y la de Biden, mucho más pro statu quo. Por esa razón, Sanders parece estar más dispuesto a enfrentar los grupos de interés que se benefician de las reglas del juego actuales que Biden.

Si bien el Partido Demócrata empieza a sonar como la colectividad política de los grupos desfavorecidos, los de bajos recursos, los veteranos, las mujeres, los migrantes y los estudiantes, la pregunta es si la mejor forma de ayudarles implica un proceso redistributivo y de ampliación de políticas sociales, o si lo que se requiere es una reformulación de las reglas del juego del capitalismo, que según Sanders ha favorecido principalmente al 1 por ciento y dejado atrás todos estos sectores. Por esta razón, justamente, el uso de la palabra ‘revolución’ que hace Sanders lo separa del establecimiento demócrata y lo hace objeto de sus ataques.



Otro asunto que pasa parcialmente por esta misma lógica es el del cambio climático. Mientras que Sanders sugiere que no se puede pensar en soluciones reales sin transformar el sistema energético de tal manera que desaparezca por completo la industria de los combustibles fósiles y sean sustituidos por formas de energía alternativas, Biden sugiere que esto es un punto de llegada y que la transformación debe ser gradual, aunque también apoya el desarrollo de la industria eólica y solar. Aquí, la diferencia es más del ritmo al cual debe suceder el cambio y menos sobre la naturaleza de este.



Finalmente, en materia de política exterior, Joe Biden es un clásico liberal defensor de la democracia como el mejor sistema de gobierno en casa y fuera de ella, y un fiel creyente de la acción multilateral y la gobernanza global. Bernie Sanders es más aislacionista, menos amigo de los tratados del libre comercio y un convencido del Estado de derecho, pero siempre dispuesto a reconocer los alcances y los logros del socialismo en distintos lugares del mundo.



Así las cosas, es claro que en el Partido Demócrata se ha venido gestando un cisma entre la izquierda y el centro que ha quedado fielmente representado en las figuras de Sanders y Biden, respectivamente. Se trata, justamente, de las dos posibilidades que han emergido en muchos lugares del mundo para combatir a la derecha populista: una que cree que se requiere patear el tablero y constituirse en una alternativa radicalmente distinta para combatir efectivamente a esa derecha, y otra que cree que la pelea debe darse desde la moderación y desde las actuales reglas del juego. No sería de extrañar que algo muy parecido sea lo que veamos en Colombia mientras se acerca la próxima elección presidencial.



