Una bofetada a la inclusión

Por las callecitas de la Heroica han filmado y grabado y paseado las estrellas más rutilantes de Hollywood y Cinecittà, desde Greta Garbo a Catherine Deneuve; desde Marlon Brando a Robert de Niro; desde Bud Spencer y Terence Hill a Franco Nero, Klaus Kinski..., pero ninguna de estas superestrellas había provocado tal carga de entusiasmo y admiración como Will Smith cuando estuvo filmando en Cartagena la mediocre Gemini Man, una película en la cual el interpreta dos personajes.



Will estuvo feliz en el Corralito de Piedra y lo gritó a los centenares de millones de seguidores de sus redes, a la multitud aclamante de los negritos del puente, felices viendo a su hermano en el tope de la fama y la popularidad.



Por eso nadie se explica la reacción violenta a un chiste flojo sobre la cabeza rapada de Jada Pickett, su mujer, enferma de alopecia nerviosa, que lo llevó a agredir a su colega Chris Rock, un comediante de color, de primera línea, comprometiendo su reputación y manchando su noche de gloria cuando la academia lo premió con el Óscar a mejor actor en su película en la que interpreta al padre de las dos hermanas íconos del tenis mundial, las Williams. Además, trató de arreglar la cosa con un flojo discurso de aceptación, en el que pidió excusas y lloró a moco tendido.



Otro discurso significativo fue el de Hattie McDaniel, la famosísima Mam-my, la criada respondona y alegre de la mítica Lo que el viento se llevó, quien fue la primera actriz negra en ganar un premio Óscar, pero no pudo sentarse en la misma mesa que sus compañeros de reparto. En la sala del Óscar ella era la única mujer negra, porque el código Jim Crow imponía la segregación de los negros en lugares públicos.



Su discurso, sin rencor ni amargura, terminó así: “Compañeros miembros de la industria cinematográfica e invitados de honor: este es uno de los momentos más felices de mi vida, y quiero agradecer a cada uno de ustedes que participaron en seleccionarme para uno de sus premios, por su amabilidad. Me ha hecho sentir muy, muy humilde; y siempre lo tendré como un faro para cualquier cosa que pueda hacer en el futuro. Espero sinceramente ser siempre un orgullo para mi raza y para la industria cinematográfica. Mi corazón está demasiado lleno para decirles cómo me siento, y solo puedo decirles gracias y que Dios los bendiga”.

SALVO BASILE

