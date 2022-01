Un ‘influencer’ de cien años

Aunque mi hijo Alessandro, pragmático y detallista como buen director de cine, diga que no, que yo voy con los años, 82, la verdad es que en este 2022, ojalá mejorado, voy a tocar mis 83 años. ¡Plop! Que yo sepa, ningún de los Basile o Ferrara o Scafa o Di Giulio ha siquiera tocado los ochenta. Yo tengo toda la intención de llegar y pasar de los cien años, si Dios quiere.



(También le puede interesar: El hambre)

Por esto visito a menudo a una tía política, hermana de mi suegro, Roberto el ‘Conejo’ Lemaitre, que tiene la friolera de 102 años: la tía Carmencita, la Nena, que me estimula en esta nueva faceta que es probar el Instagram. Tía Carmen es muy activa en las redes sociales, sobre todo en WhatsApp, y, además, maneja cuatro controles para su DVD player, para Directv, para su televisión nacional y en especial para gozar de conciertos y la ópera lírica, que tanto ama.



Así que, tomando ejemplo de esta maravilla de mujer y ayudado por mis hijos, he estado probando con Instagram, donde tengo dos cuentas, una de 5.000 y otra de 4.800 seguidores, y he comenzado a ‘postear’ mensajes con la muletilla de: "Probando, probando, tengo 82 años, así que ténganme paciencia que estoy aprendiendo". Con esta excusa he 'posteado' saludos, anécdotas y chistes. Y, léase bien, en la primera quincena he logrado alcanzar 78.000 cuentas. Esto, me dicen, es un montonón. Entonces he decidido volverme el influencer más viejo del mundo. Aunque el mundo de los influenciadores ya tiene a su 'abuelita': Helen van Winkle, conocida en las redes como Baddie Winkle. Tiene 91 años y es furor en la escena digital, gracias a su trabajo promocionando productos y estilos de vida.



Si bien este parecía un terreno infranqueable, dominado por los más jóvenes de internet, Winkle se ha abierto un más que significativo espacio con su singular estilo y simpatía. Ya tiene casi 4 millones de seguidores y es la abuela que más gana en este misterioso mundo de la monetización de los clics.



Otro de mis influencers preferidos es el loquito Samper Ospina, que está siempre reinventándose y fue el creador-emprendedor de la famosa plataforma de Los Danieles. Daniel está en la sátira política, y mientras más importantes son sus víctimas, más atrevido es el comentario. Es brillante, digno hijo del gran Daniel Samper Pizano, y ahora es autor de teatro también. Acaba de tener una temporada exitosísima con el Teatro Nacional. Así que síganme en Instagram y construyamos juntos este nuevo Salvo Basile influencer de 100 años.

SALVO BASILE

(Lea todas las columnas de Salvo Basile en EL TIEMPO, aquí)