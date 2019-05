¡Turismo, sí; turismo, no!

La primera vez que subimos a la Sierra Nevada con el director Giulio Questi (q. e. p. d.), lo primero que nos impactó fue la diferencia en el caudal de las quebradas. En territorio blanco, el chorrito era mínimo; en tierra indígena, el caudal causaba un ruido estruendoso. Nos explicó el indio Bernardino que por religión, ellos no cortan ni una ramita de la ribera de la quebrada y así conservan la tierra y previenen la erosión.

Los indios arhuacos, koguis, malayos son los defensores más conscientes del medioambiente, que en la sierra está siendo amenazado por los colonos blancos que tumban hectáreas de bosque. Pero ahora la amenaza es todavía más letal. Con la muletilla de que el turismo es el nuevo petróleo, están propiciando la invasión de la Sierra Nevada por organizaciones turísticas que con la excusa del ecoturismo quieren construir en la sagrada tierra de nuestros padres tutelares, de nuestros hermanos mayores, conjuntos hoteleros y quién sabe qué otra barbaridad.



Afortunadamente, la dirección de Parques les ha puesto un tatequieto a las aspiraciones desarrollistas, que de todos modos están siendo analizadas y revisitadas, debido a los estragos que el turismo de masa está causando: en las ciudades más bellas de los nativos, los ciudadanos están siendo desplazados por hordas de turistas, que si aportan divisas, también contaminan no solo el ambiente, sino el modo de vida de los locales.



Uno de los impactos socioculturales que causa el turismo es el susodicho turismo sexual. Por turismo sexual se entiende el que apunta a obtener prestaciones sexuales en la destinación que visitan. El problema principal es que este fenómeno, presente in algunos casos de manera relevante, contribuya a agravar algunas situaciones sociales, encendiendo y manteniendo el motor devastador que es la pedofilia. Pero, como estamos en un desarrollismo salvaje, en lugar de alabar la labor de la Oficina de Parques Nacionales, han surgido voces importantes en contra de sus dictados, como si se tratara de unas disposiciones antipatrióticas, así como han criticado duramente a los conscientes samarios que quieren prohibir el plástico en playas y sitios de esparcimiento.



Siempre tuve una simpatía con Ricardo Lozano cuando fue el mamo del clima nacional, por esto no puedo creer que esté en contra de la ley que regula la utilización del plástico de un solo uso. El plástico mal empleado está acabando con la vida marina, así que Ricardo, ministro de Ambiente, administre y salve la patria de la contaminación. ¡Este es su deber!