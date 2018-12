Todos menos yo

Cuando Hernando Santos decidió que tenía que aficionarme a los toros eran los setenta, dos años después de Quemada. Que cómo era posible que los romanos fueran los primeros en usar toros de combate, y yo no había visto una corrida, no había gozado de las ceremonias y las celebraciones de la fiesta brava, de las tientas, de los condumios, de las novilladas, de la manzanilla y el chorizo y de la música y el pasodoble. Todo eso, Hernando me lo embutió con la complicidad de su esposa, Helena, y de su gran amigo Manuel Piquero, Picas, el crítico taurino, y señora, que nos adoptaron a Jacqueline y a mí por dos temporadas.

Todo estaba perfecto hasta que un día, en una tienta en la finca Venecia, de Isabelita, la mamá de Lucas (q. e. p. d.), conocí a Enrique Santos Calderón y a mi connacional María Teresa Rubino, y se acabó la vaina con Hernando y siguió con Enrique. Hernando siempre lo culpaba de haberle robado su amigo napolitano.



Con Enrique, por la friolera de 47 años cultivamos una amistad y vidas paralelas; preñamos los dos al mismo tiempo, y nacieron Alessandro Basile Lemaitre y Alejandro Santos Rubino. Hicimos viajes históricos: al río La Miel a buscar los hongos psicodélicos con el chino al hombro; al Guaviare, en El Retorno, tierra de colonos y agricultores a quienes se les pudría la cosecha por falta de vías de penetración, y todavía ocurre.



Cuando fundaron Alternativa y no tenían casi recursos, yo llegué a un consejo de redacción y abrí en la mesa dos equipos fotográficos completos de última generación que me había dejado Alfredo de Laurentiis, productor de la película Pon la otra mejilla.



Con Enrique hemos compartidos amigos entrañables como Fernando Umaña, Jorge Restrepo, Junípero, Antoñito Caballero, el mismo Gabo, Diego León Giraldo, Pombo, Jaime Arenas. Y, a propósito, se le olvidó que en su casa, sentados en el suelo, escuchando a Cohen y conversando con Jaime Arenas sobre su libro La guerrilla por dentro, uno de nuestros amigos, borrachín, comenzó a burlarse del guerrillero, y lo sacamos casi a patadas de la fiesta.



Estábamos en Valledupar con Gabito y Daniel Samper cuando mataron al ministro Lara Bonilla. Además, le gané en ajedrez en una casa de Incora en Chicoral, con una secuencia de 5 mates pastor. Y muchos episodios íntimos y peripecias singulares; pero no, no clasifiqué para estar en El país que me tocó, las memorias de mi desmemoriado amigo.