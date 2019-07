Sí a la montaña

Cuando mi amigo David Jaramillo, líder cultural del norte del Valle, me envió este bellísimo video-protesta de la comunidad de Jericó, en el suroeste de Antioquia, enseguida me vino a la mente un blues antiguo que dice: “Jo-shua fit the battle of Jericho” (“Josué peleó la batalla de Jericó”), grabado por la legendaria Mahalia Jackson en 1958, y hasta por Elvis Presley. La canción, que parece compuesta por esclavos alrededor de 1830, hace alusión a la bíblica batalla de Jericó, cuando los israelitas le ganaron a Canaán porque las murallas de Jericó se cayeron al suelo.

Pero esto no va a pasar hoy; el documental claramente afirma: “Golden Ashanti Gold Mine no se va a imponer a la voluntad de un pueblo entero que defiende su entorno y su estilo de vida contra una minería a gran escala, invasiva y contaminante”.



El suroeste, una de las tierras más hermosas y relevantes para el futuro de Antioquia, está en riesgo de ser entregado a una minera de metales de accionistas extranjeros para explotar oro y cobre, para destruir la biodiversidad, contaminar sus aguas y afectar de manera irreversible su armonía y tejido social.

La minera es Anglo Gold Ashanti, a la que, en 2011, Green Peace y Wassa atribuyeron el título de la corporación más irresponsable del mundo en la ceremonia Public Eye de Davos, por causar irrevocable destrucción ambiental y social, como contaminación de aguas con arsénico, despidos masivos, bajos salarios, entre otros abusos.



Los daños ambientales que significaría la enorme caverna creada en las montañas jericoanas serían la contaminación de sus fuentes de agua y los derrumbes irreversibles que se producirían en el suelo de Palo Cabildo, pero, sobre todo, la decadencia humana y ambiental que ya sabemos, por experiencia previa, trae la minería de metales. En el suroeste hay dos pueblos patrimonio que conservan la historia y las tradiciones de Antioquia; los emprendedores en turismo anuncian la creación de 12.000 empleos directos e indirectos en los municipios del suroeste.



El alcalde de Jericó, citando dos artículos de la Constitución Política, el 80 y el 315, sacó la multinacional minera de su territorio: y todos los estamentos de la región están apoyando a su alcalde, a su obispo, a sus prohombres, que claman para mantener esta región paradisiaca exactamente como es ahora: un paraíso.