Reglamentar los coches

Exactamente hace siete años yo escribía esta columna y, adivinen, nada ha cambiado, solo un peligro: algún político quiere inundar el Corralito de coches eléctricos. ¡Plop!



(También le puede interesar: La semilla de la vida)

"Cuando comenzó la polémica por el maltrato a los caballitos cartageneros, recordamos la llegada de un contenedor para la película La misión, con Robert de Niro. Stuart Craig, el famosísimo diseñador de producción inglés, ganador de tres premios Óscar, había pedido –y los productores se lo concedieron– un coche antiguo para la llegada del enviado papal Ray McAnally (q. e. p. d.) y le mandaron desde Londres una pieza prefabricada que se desarmó a la primera vuelta. Así que me enviaron a Palmira (Valle) para buscar un constructor de los coches Victoria, que nos ayudara a restaurar el coche antiguo. En Palmira me dieron una clase magistral sobre coches y caballos y por eso me atrevo a opinar.



Y aquí advierto que la culpa del maltrato animal en Cartagena es de la avaricia y la codicia de los dueños de los coches, que han transformado las clásicas victorias, donde cabía una parejita con sus niños, en unos 'transcaribe', el doble de pesados, donde se apiñan hasta seis gordos canadienses, y siempre jalados por el mismo caballito criollo, jamelgo, subalimentado y famélico.



Es decir, la carga pasó de menos 500 libras a más de mil y pico, y la dificultad de la circulación en el centro amurallado se vuelve peor en cada esquina, donde se ve al caballito luchando por voltear, sin espacio para semejante armatoste.



Soy un usuario frecuente de los coches cartageneros; siempre incluyo un paseo cuando me llegan visitantes de afuera, y uno de los planes más apetecidos por los turistas de crucero es un largo tour en coche. Sería difícil explicarles que el servicio está suspendido por falta de caballos. Creo que es una oferta turística válida y mejorable, con un poco de autoridad, que exija conciencia a los operadores para que inviertan en caballos adecuados, presentables y saludables.



Y si yo fuera un banquero enamorado de esta ciudad, abriría una línea de crédito para prestarles a operadores que quieran mejorar su negocio adquiriendo nuevos caballos, construyendo pesebreras dignas y capacitando a unos palafreneros.



Pero lo que más me impresionó fue la orden perentoria, que afortunadamente el señor alcalde no acató, de un funcionario público que mandó suspender abruptamente el servicio. Me recordó el cuento del marido cornudo, al que todo lo que se le ocurre es deshacerse del sofá del adulterio.

SALVO BASILE

(Lea todas las columnas de Salvo Basile en EL TIEMPO, aquí)