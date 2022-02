Problema resuelto

¡Ah, no! Ya el problema del hambre está resuelto. ¡Desde cuándo obligamos a la FAO a suavizar gráficamente nuestra inseguridad alimentaria! ¡En las mesas de Ciudad Bolívar de Henequén, en Cartagena, han aparecido milagrosamente platos de arroz con huevos y platanitos a voluntad!



El gráfico original ilustra en el mapa del globo terráqueo la ubicación de los países con más hambre, muchos de África, algunos de Asia, un solo país de Suramérica, uno solo de Centroamérica, uno de las islas, Colombia, Honduras, Haití. Ahí saltaron muchos prohombres y hasta la Cancillería y nuestra proactiva Vicepresidenta: “¿Qué se ha creído la FAO al exponernos al escarnio mundial en un mapa donde no están nuestro vecinos castrochavista venezolanos?”. Como dice nuestro maestro Osho, “el hombre no admite ninguna otra verdad. Solo escucha aquella que sostiene sus prejuicios, escucha solamente si se habla la lengua de la ficción, piensa que es la verdad suprema y no admite ninguna verdad que moleste sus creencias cómodas”.



En su zona de confort no se puede admitir que más de ocho millones de colombianos están teniendo dificultad para meter un plato una sola vez al día en la mesa familiar. Este cacareado capitalismo que ni siquiera en las grandes ciudades símbolo como Los Ángeles, California, ha podido resolver el problema de los sintecho, los homeless que llenan por millares las avenidas y los andenes, hasta la mítica y emblemática Hollywood Boulevard.

Sí, está bien que la FAO reconozca los esfuerzos del Gobierno para dotar a sus ciudadanos de una mínima seguridad alimentaria, pero la realidad está en los números. No estamos lejos de Haití y las repúblicas africanas, abandonadas por los países colonialistas; hay millones de personas que apenas comen una vez por día. Estamos fallando en alimentar a nuestros niños en los años fundamentales para el desarrollo físico y mental, estamos desperdiciando millones de toneladas de comida, echada a la basura en lugar de regalarla a maravillosas instituciones como el Banco de Alimentos, las pastorales de las arquidiócesis, fundaciones sociales que con un esfuerzo sobrehumano consiguen alimentos, mientras hay otros que le meten la mano al mismo PAE ofreciendo comida en mal estado, en cantidades irrisorias a los hijos de Colombia. Y ni cárcel pagan. Al revés: les dan más contratos porque la corrupción tiene sus fidelidades y si tú robas, es muy probable que a mí me toque algo. ¡¿El famoso CVY, cómo voy yo?!

