Persona non grata significa, literalmente, ‘persona no grata’, como sinónimo de persona no bienvenida. Es un término utilizado en diplomacia con un significado legal específico. Tener este título en un país es considerado una de las formas más graves de censura que una nación puede aplicar a diplomáticos extranjeros que, en circunstancias normales, están protegidos por inmunidad diplomática.



Cuando Sandro Silvestri apareció en el horizonte de La estrategia del caracol, nosotros habíamos terminado la producción y estábamos listos para la posproducción, pero el Estado nos había abandonado, ya Focine no nos la iba a financiar. Entonces, Sergio le pido a Gabo que viera un rough cut (primer corte) de la película. A Gabo le encantó. Y yo les pedí lo mismo a Silvestri y a su señora, que son reconocidos cineastas en Europa.



Cuando la papisa del cine colombiano declara a Sandro Silvestri persona no grata, no se da cuenta de la barrabasada que está cometiendo, especialmente hablándoles a los colegas productores de la Anica, que es la Asociación de Productores Italianos, en la cual Sandro mantiene una óptima reputación, ya que es un participante activo en seminarios y está presente en todos los proyectos nuevos. Antes de la pandemia estaba en la China trabajando con el Ministerio del Espectáculo en un proyecto, ‘Cine en China o China en cine’.



Bueno, Gabo recomendó la peli a Coppola, pero nada pasó, mientras Sandro hizo un acuerdo con Sergio y Marianela, la otra productora, y comenzó la posproducción con todas las de la ley. Alquiló en Roma, en Cinecittà, una sala de edición por muchos meses. Sergio fue a Roma a seguir la edición, y hasta el mejor director de fotografía que hay hoy en Colombia es una creatura de La estrategia, ya que Sandro lo recomendó a una casa de cámaras donde adoptaron a Sergio Iván Castaño y lo entrenaron.



Entonces cómo así que persona no grata. Cómo se atreve, señora. La salida de Sergio al cine mundial se la debemos a esta persona no grata. Además, fueron cuatro películas que llevan la firma como productor de esta persona no grata, películas premiadas en muchos festivales.



Estas señoras que se creen dueñas del cine y del presupuesto del fondo no pueden admitir que no fueron ellas las que descubrieron el fenómeno Sergio Cabrera. No pueden admitir que antes de fundar Proimágenes, nosotros ya habíamos traído a Cartagena las estrellas más rutilantes del cine mundial y directores premiados por la Academia. ¡Pero esta es la película!

SALVO BASILE

