Para atrás, como el cangrejo

Cuando el marido cornudo sorprende a su traidora esposa cometiendo adulterio en el sofá de la casa, lo único que se le ocurre es tirar el sofá por la ventana. Así estamos haciendo nosotros: como somos incapaces de controlar el microtráfico de drogas cerca de los colegios, tiramos por la ventana el sofá de la dosis mínima, que es tendencia en el mundo.

De manera que mientras en la capital de Estados Unidos, desde el 2012, los electores tomaron la decisión de legalizar y regular el cannabis para uso recreacional, en Colombia, nuestro joven presidente propone penalizar al máximo la tenencia de la dosis mínima; y mientras que en Washington un estudiante adolescente se puede fumar un cacho sin problema, en Bogotá lo meten en una de nuestras ya hacinadísimas cárceles, que no son sino una escuela de crímenes.

Piénselo bien, doctor Duque. En Colorado y Washington, con la despenalización y la legalización, no se ha disparado el consumo. Al contrario, y el mercado potencial, solo en Estados Unidos, llegaría a los 10 billones de dólares. Allí, actualmente, el uso de la marihuana medicinal está permitido en 29 de 50 estados y en ocho, el cannabis es legal, tanto para fines medicinales como recreativos. Alaska, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Nevada, Oregón, Washington. Hasta las pruebas de drogas previas al empleo están disminuyendo en EE. UU.



Y la industria emergente obtuvo el año pasado casi 9.000 millones de dólares en ventas, y se prevé que con la entrada de California, las ventas nacionales llegarían a 21.000 millones de dólares en 2021. La industria, además, ha creado trabajos y oportunidades. Según Ed Keating, jefe de información de Cannabis Media, hay 9.397 licencias activas para los negocios de marihuana. Esas son para cultivadores, fabricantes, minoristas, dispensarios, distribuidores y laboratorios de pruebas. Los beneficios económicos han servido para desarrollar planes para la educación y la infraestructura. Y ya no se trata solo de cannabis, pues en los dispensarios legales venden flores tradicionales y hasta productos procesados, y sus raíces se están usando también en la industria de la salud y el bienestar. No sé si es una estrategia de los inversionistas, pero la lucha contra la marihuana en Colombia le sirvió a Estados Unidos para volverse el cultivador número uno del mundo y diversificar las cosechas, que ya no son de trigo o maíz, sino de cannabis sativa índica. ¡Plop!



PONCHO RENTERÍA