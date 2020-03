Muertos de físico miedo

Cuando estábamos en Boyacá filmando la película 'Paco' con el ganador del Óscar José Ferrer, su director, Andy Davis, ya tenía en mente su gran película, 'El fugitivo', que se situó entre los filmes de mayor taquilla de la historia. La trama se desarrolla en el mundo de las grandes empresas farmacéuticas y denuncia la patraña de un conglomerado que altera los análisis de los pacientes para ocultar una contraindicación que causa la muerte a millares de ellos.

Entonces, recordando esto, se me despertaron la incredulidad y la sospecha sobre el tan cacareado coronavirus y las medidas de precaución que están causando pánico en países como Italia, que ya ha prohibido la asistencia del público a todos los partidos en el norte del país. ¿Usted se imagina Juventus-Inter en un estadio vacío? Así que me puse a buscar en la Organización Mundial de la Salud y armé un 'top' 10 en el cual el coronavirus no aparece ahora; y vistos los números, ni aparecerá en el futuro:



Total anual, 56 millones de muertes, cuyo 54 % es causado por las siguientes enfermedades: 15,4 millones por cardiopatía isquémica y accidente cerebrovascular.



Tres millones, por la epoc (enfermedad pulmonar obstructiva crónica).



1,8 millones, por cáncer de pulmón, de tráquea y de bronquios.



De menos de un millón a 1,7 millones creció la cifra de diabetes, y las muertes por demencia también se han casi doblado, y han puesto esta enfermedad como quinta causa de decesos.



Tres millones, a causa de las infecciones de las vías respiratorias inferiores.



La tasa de mortalidad por enfermedades diarreicas se redujo en casi un millón, y ha quedado en 1,4 millones. También ha disminuido el número de muertes por tuberculosis, pero, con 1,3 millones de fallecimientos, sigue siendo una de las enfermedades más letales.



Afortunadamente, el sida ya no figura entre las diez, ya que la cifra se redujo hasta 1 millón de muertes.



1,5 millones, por los accidentes de tránsito, en los cuales la cuarta parte de las víctimas son varones.



Como se puede ver, y los números no mienten, hay una campaña de pánico que ha llevado las medidas de prevención a niveles exagerados, casi neuróticos. Hasta el momento, el virus ha causado 3.000 muertos, muy lejos de las enfermedades causantes de millones de decesos. Pero algo bueno va a quedar de todo esto. Aprendemos a ser más limpios y a lavarnos las manos, cosa que quienes tuvimos la suerte de tener una gran mamá ya sabíamos.



Salvo Basile