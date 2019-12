Mi primera marcha

La primera vez que participé en una manifestación callejera fue en el lejano 1954, cuando finalmente la ciudad italiana de Trieste fue libre del yugo del mariscal Tito, después de la masacre de noviembre del 53, cuando los ingleses y los americanos, dizque los aliados, dispararon contra los manifestantes y causaron la muerte de 6 estudiantes y más de 150 heridos italianos.

La marcha fue convocada por los sindicatos, pero todo el pueblo se unió en ese ardor patriótico de pedirles a los invasores la libertad de nuestra ciudad símbolo. Pero no fue el patriotismo lo que me quedó impreso en el recuerdo de este día glorioso, ni fueron las dos horas que pasamos en la comisaría de San Pasquale a Chiaia con otros estudiantes del Liceo Humberto; ni fueron, tampoco, las piedras que les lanzamos a los policías lo que más recuerdo.



Lo que me emociona todavía hoy es la sensación de potencia al tener la libertad de gritar a voz en cuello consignas; es la sensación de un enorme poderío de pertenecer a esta multitud que marcha bloqueando el tráfico y enfrentándose sin aparentes consecuencias a las autoridades. Una especie de unidad de un alma colectiva cuando la personalidad del individuo aislado iba desapareciendo. La muchedumbre es definida como poco razonable y lista a la acción, empujada por el instinto y la excitación casual.



Según Le Bon, que estudió la relación entre el individuo y las masas, el individuo tiende a comportarse diferente cuando está en la masa que cuando lo haría aislado.



Contra esta tesis de Lebon, Sigmund Freud niega que la psicología de las masas sea sustancialmente diversa de aquella individual.



Y sostiene que el comportamiento colectivo es determinado por la relación de identificación que se establece entre sus componentes, que llegan a asumir una identidad única. Y mucho tiene que ver con “el amor”, porque el individuo renuncia a su modo de ser personal y se deja sugestionar por otro. Esto pasa porque lo que queremos es estar en armonía con los otros, porque nos identificamos en un capo con “el yo ideal”, es decir, la personalidad que cada uno quisiera ser.



Y una masa, especialmente poco organizada, se encuentra para ser unida de manera indisoluble con ataduras libídicas con su líder. Así que, al revés de los que pensamos, lo que identifica a una masa manifestante es el amor, “que mantiene unidas todas las cosas del mundo”.

