Cuando decidí que mi propósito de vida sería ser activo en la lucha contra el hambre comencé a documentarme, y los números de las organizaciones internacionales, las estadísticas son vergonzosas.



Es la debacle del capitalismo: el hambre en África, Asia, Oceanía, Suramérica. Más de 800 millones de terrícolas están sufriendo los mordiscos inclementes del hambre, es decir que uno de cada nueve habitantes del planeta se acuesta con el estómago vacío, física hambre. Cada año mueren 3 millones de niños: cada 7 segundos muere un niño por desnutrición, y al mismo tiempo estamos desperdiciando el 30 % de los alimentos. Es decir, 9,6 millones de toneladas que se pierden en las etapas de producción, poscosecha, almacenamiento y procesamiento industrial.

En Colombia se pierden, entre lo que se bota en las fincas, según Planeación, 10.335 toneladas anuales de productos lácteos, y otras 17.873 toneladas se desperdician en supermercados y hogares. Esta es otra de las luchas perdidas del capitalismo.

Ya sé que cada vez que criticamos al capitalismo hay alguien que te increpa: “¿Y qué quieres tú, el socialismo?”. No, quiero que el Plan de Alimentación Escolar no sea un coto de caza para los corruptos; quiero que mi vecino no se muera de hambre; quiero que el mundo no se divida entre los que se mueren de inopia y los que comen demasiado y se mueren de obesidad, que todos nos responsabilicemos por esta que es una tragedia global.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, estamos criando una generación de millones de niños mal alimentados, con limitadas capacidades cognitivas y de desarrollo físico. Además de la muerte, la malnutrición crónica debilita la visión, retrasa el crecimiento, baja la capacidad de concentración y de trabajo. Las personas desnutridas ni siquiera pueden mantener las funciones básicas de vida.

Cuando los wayús acusan al Gobierno de abandonarlos a merced de la sed y el hambre, deberían mirar más cerca. La Guajira ha recibido centenares de millares de millones por regalías en los últimos años: la friolera de 3.000 millones de dólares, 785.000 pesos al año. Y en su tiempo el contralor Edgardo Maya descubrió la desaparición de cuentas por más de 800.000 millones.

Como siempre, la causa principal es “la corrupción, estúpido”. Dónde más vas a buscar las causas del hambre en un país como Colombia, que podría volverse la despensa de América.

