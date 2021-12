La lucha contra la corrupción

Ayer, 9 de diciembre, en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias se celebró el Día Internacional de Lucha contra la Corrupción. Para esta ocasión, en razón de la vecindad de un año electoral, la temática que se desarrolló fue el clientelismo en las campañas políticas. Además, se manejaron tres ejes importantes: por qué los violentos y los corruptos son aliados en las elecciones; segundo: en algunos medios, en especial en la redes sociales, se manipula la intención de voto. Tercero, y más importante a mi parecer: la pobreza y la integridad moral.



A pesar de la pobreza es posible una integridad electoral; qué tan fácil es rechazar un billete o un mercado por un voto, que de todas maneras no les va a cambiar la vida. Esta es una estrategia de William Dau: culturizar a los ciudadanos en una cultura anticorrupción en una ciudad como Cartagena, que ha sido mal gobernada por funcionarios, muchos de la casta, y ha llegado a unos números vergonzosos; donde un 60 por ciento de los ciudadanos son pobres y hay un siete por ciento que sufre pobreza absoluta.



Soy seguidor de William Dau desde los años en que fue veedor intenso y acucioso y cuando descubrió unos entuertos y los denunció. Enseguida comenzó a recibir amenazas contra su vida, que lo obligaron a dejar el país. Cuando volvió a candidatizarse para la alcaldía de Cartagena lo seguí apoyando, aun cuando no estaba seguro del éxito pensando que lo iban a sepultar bajo una caterva de votos comprados. Milagrosamente no fue así; con un mínimo presupuesto que él mismo aportó, y sin comprar un solo voto, se volvió verdaderamente el alcalde del pueblo.



Después lo seguí apoyando cuando se empecinó en una lucha sin cuartel contra los malandrines que se nutren de la sangre del pueblo, cuyo negocio es contratar con un Estado corrupto, unos funcionarios de mano fácil para adelantar anticipos de miles de millones de pesos, sin haber puesto ni un ladrillo de la obra contratada. Con mi socio Gabriel el 'Indio' Rodríguez, después de la administración de Dionisio Vélez nos fuimos de safari, a cacería de elefantes blancos, y encontramos siete obras que ya habían recibido un anticipo de 7 u 8.000 millones de pesos, y en el lugar ni la valla aparecía con la descripción de la obra, ni un trabajador y ni siquiera un vigilante.



El conversatorio contra la corrupción es otro éxito de esta administración sui géneris, que ha tenido muchos enemigos exactamente por su lucha contra la corrupción... ¿Por qué será?

SALVO BASILE

