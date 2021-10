Hagan mantener la casa limpia

Todos sabemos que Cartagena de Indias es la capital turística de Colombia. Por tierra, mar y aire llegan a la ciudad Heroica millones de turistas de todo el mundo, que actualmente están siendo parte importante de la reactivación económica pospandemia.(Lea además: El arroyo de la vergüenza)

Uno de los puntos que más visitan los viajeros está en la mítica playa de Marbella: un letrero gigante, bellamente ilustrado, que dice ‘CARTAGENA’, donde a los turistas les fascina tomarse fotos en el parquecito de las ‘letras de Cartagena’. Y uno se imaginaría que nuestras autoridades turísticas y ciudadanas tendrían este lugar de peregrinaje, de amor a la ciudad, como una tacita de plata. No es así, y lo supimos por la denuncia de un veedor espontáneo, el ambientalista Haroldo Rodríguez, mejor conocido como Arboldo, presidente de la maravillosa Verde que te Quiero Verde, una fundación cuya misión principal es reforestación urbana sostenible, pero su verdadera tarea es ser guardián de los árboles y parques cartageneros.



Haroldo, con la ayuda de un sobrino, también miembro de la fundación, sembró 280 matas de uva de playa y sanjoaquines florales. Además de limpiar los bordillos, sacando 120 metros cúbicos de arena acumulada de la placita emblemática con las letras de Cartagena. Pero las condiciones actuales son vergonzosas, las maticas no han recibido sino el agua lluvia y hay charcos y una atmósfera de desgreño francamente irresponsable. ¿Dónde están la Gerencia del Espacio Público, el Distrito de Tránsito, la Corporación de Turismo, el establecimiento público ambiental y la Gerencia de Playa? ¿Y dónde está nuestro papa el terminador?



¿Cómo es posible que, siendo un sitio de escala casi obligada para los visitantes, no haya habido un mínimo de interés público para limpiar y cuidar lo que la fundación Verde que te Quiero Verde sembró? ¡El personaje Arboldo no ha desfallecido, sigue regando en verano y el mantenimiento en invierno; todo eso, gratis et amore Dei!



Este murito, esta zona verde con su explanadita marcan un hito en la historia de la corrupción de Cartagena en la década de los noventa, cuando un alcalde dizque visionario construyó un paseo peatonal que terminó en esto: un murito que le costó a la ciudad varios centenares de millones. Pero a Cartagena la salvan sus hijos más queridos. Ya Haroldo está organizando una Navidad en las letras de Cartagena y un pesebre de arena en honor de los turistas que visitan nuestra ciudad. ¡Defendamos a Cartagena!

SALVO BASILE

(Lea todas las columnas de Salvo Basile en EL TIEMPO, aquí)