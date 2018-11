Fellini, 25 años

Cuando en la plaza de la República salió el féretro de Federico Fellini de la iglesia Santa María de los Ángeles y Mártires, una muchedumbre acongojada explotó espontáneamente en un aplauso clamoroso con el que las más de 15.000 personas rindieron homenaje al más grande maestro innovador de la cinematografía mundial.

Confieso que escribiendo estas notas me llegué a conmover, especialmente viendo el video del entierro de Federico: la cámara ardiente en el enorme estudio 5 de Cinecittà, donde él había construido todos sus mundos; donde habían replicado desde un barco de pasajeros hasta una ola de mar para Casanova. Y, finalmente, la ceremonia oficial con el jefe de Estado y un sentidos pésame a Giulietta, quien no para de llorar. Pero lo más conmovedor no eran los artistas, ni los intelectuales ni las estrellas, sino los ciudadanos de a pie, la gente del común, incrédula, consciente de estar perdiendo a un gran maestro.



Se murió un 31 de octubre de 1993, un día antes de cumplir los 50 años de matrimonio con su adorada esposa, Giulietta Masina, una gran actriz a la que el Maestro llamaba Giuliettina y le escribía: “Sabes que realmente eres mi vida, solo me traes serenidad y me haces compañía; deseo pasar mil años contigo. Giuliettina, mi amada, siempre serás una niña encantadora y, junto a tu viejito, todavía vamos a armar mucho lío”.



Y fue a la única a quien agradeció y regañó para que no llorara más cuando en Hollywood lo homenajearon con el Óscar a toda una vida; él, que ya había ganado cuatro veces la estatuilla a mejor película extranjera por La Strada, sobre el mundo circense; Le Notti di Cabiria, acerca de la prostitución; Fellini 8 y medio, que trata de la creación, y Amarcord, de los recuerdos.



Un director y un autor y una filmografía que se estudian en todas las facultades de cinematografía de las más grandes universidades del mundo. En el último Festival de Cine de Roma, Martin Scorsese, uno de sus más grandes admiradores y seguidores, le rindió un tributo, y el festival organizó un maratón de sus películas. Cómo será de importante este director que ya hay vocablos como ‘fellinesco’ y paparazzi, que nacieron de su estilo de crear y de los fotógrafos de farándula de La Dolce Vita, que acosaban a los actores en peligrosas y cinematográficas persecuciones.



Afortunadamente, los directores nunca se mueren porque sus películas sobreviven per saecula saeculorum. Y ahora digitalizadas.



SALVO BASILE