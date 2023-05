El poder de Facebook

Después de 4 años de funcionamiento, mi fundación Corazón Contento estaba atravesando una profunda crisis representada en la falta de comestibles, especialmente arroz. Desafortunadamente, dos grandes donadores de nuestra fundación se retiraron y nos dejaron con un hueco de más de siete millones mensuales.

Entonces, con el ‘Indio’ Gabriel Rodríguez y la directora operativa, Agripina Perea, realizamos un arqueo de nuestra bodega y constatamos una escasez que muy pronto nos llevaría a la suspensión del almuerzo para los niños de Revivir de los Campanos.

Así que decidimos realizar una campaña de consecución de alimentos. La primera fase sería por vía telefónica y por redes sociales. Yo me encargué de Facebook y publiqué un post pidiendo ayuda a mis compañeros de red. Entérense: pocas horas después me llegaron dos donaciones millonarias. Una de un primo, quien me pidió anonimato, pero que no voy a respetar, perdóname, Mello, pero tú, con tu generosidad, abriste una ventana que nos inundó de arroz junto con una donación de mis amigos de Caracol TV y otros amigos que se unieron para mejorar el futuro de esta fundación.

Corazón Contento no solo opera en San José de los Campanos, sino que ayuda a los Hijos de María, en Nelson Mandela, y Abrazando Esperanzas, en Bicentenario.

Más de seis millones de niños que asisten al colegio presencialmente dependen del Plan de Alimentación Escolar, pero este plan casi siempre es entregado a comerciantes sin corazón que piensan solo en su lucro. Además de la falta de caridad de los burócratas que suspenden alegremente la entrega, sin pensar que a veces –muchas veces– los niños asisten al colegio también para tener, por lo menos, un almuerzo durante el día.

Por eso estoy proponiendo implantar unos comedores escolares cerca de los colegios de Colombia, manejados por los consejos directivos, para ofrecer a los estudiantes un almuerzo caliente y olvidarse de las tóxicas raciones industriales. Cada vez que veo que suspenden el PAE vuelvo a leer el decreto ley que obliga el Estado a alimentar a sus hijos para asegurar un desarrollo físico y cognitivo de los que hipócritamente llamamos el futuro del país. Miro a mi alrededor y veo un comedor escolar en todos los colegios del país. Recuerden que en Cartagena más de la mitad de la población no consume las 3 comidas diarias. Por eso la creación de los comedores escolares es una idea para el cambio.

