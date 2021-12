No me impacta solo el hecho que de la mitad de los colombianos estén sufriendo física hambre, sino que no se provoque un debate nacional sobre esta vergonzosa situación de tantos compatriotas. Parece que ya el hambre la estamos aceptando como una pandemia para la cual no hay vacuna. Y sí, es una enfermedad causada por el peor virus de la indiferencia, la falta de amor al próximo, el egoísmo. Todas estas actitudes condenadas por nuestro señor Jesucristo, quien predicó amar al próximo y nos insta a mirar a nuestro vecino y a donar sin que la mano izquierda sepa lo que hace la derecha.



En Colombia el 54,2 % de la población vive en inseguridad alimentaria, mientras que se desperdician 10 millones de toneladas anualmente. Y 560.000 niños y niñas sufren de desnutrición crónica. Este país cuenta con más de 40 millones de hectáreas disponibles para producir alimentos; sin embargo, nos estamos sumiendo en la pobreza y el hambre. Necesitamos la ayuda de todos, juntos podemos alimentar a Colombia.



En Abaco somos 24 bancos de alimentos en las 23 ciudades principales del país y durante la pandemia logramos entregar 63’590.000 kilos de alimentos para beneficiar a 3,2 millones de personas a través de 4.098 organizaciones vinculadas. En Cartagena la pastoral de la archidiócesis hace una labor maravillosa con su banco de alimentos dirigido por la infatigable Sandra Rhenals. Durante esta pandemia han entregado 1.383,60 toneladas de alimentos, han distribuido 119.880 unidades de mercado, beneficiando a 552.620 familias.



Hace tres años trabajo en la fundación Corazón Contento, que en la actualidad está entregando más de 300 almuerzos diarios, cinco veces a la semana. El año pasado entregamos más de 60.000 almuerzos y este año vamos por los 200.000. Parece increíble pero todo lo hemos hecho solo con la ayuda particular. El Estado ausente no considera que además de entregarles el almuerzo diario les damos clases de música, de lectura y manualidades, de teatro, para constituir un ambiente amigable para mantenerlos lejos de la calle, que tanto corrompe. Gestionamos dos comedores sociales en Revivir de los Campanos y en Villa Hermosa, en Nelson Mandela. Ya entendieron que necesitamos ayuda: arroz, granos, proteínas, huevos, cuadernos. Dígale a Papa Noel que, además de los niños de la casa, ustedes quieren regalarle a un niñito de Corazón Contento un juguete o un plato de comida.

SALVO BASILE

fundacioncorazoncontento.org

