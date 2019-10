El beso de Safo

Según Platón, Safo, la poetisa de Mitilene, fue la décima musa griega; según Dionisio de Halicarnaso, una de las poetisas más importantes de la poesía lírica de la antigua Grecia. Safo fue la primera mujer que entendió el arte poético y musical de su época, y lo renovó.

Nació en la ciudad de Mitilene, en la isla de Lesbos, alrededor del 620 a. C., de familia aristocrática. Su padre, Escamandrónimo, y su madre, Cleis, originaria del Ática, tuvieron tres hijos varones más. La poetisa se crio en Lesbos, hasta que tuvo que exiliarse por razones políticas en la isla de Sicilia, en la bellísima Siracusa, donde se casó y tuvo una hija, inspiradora de un famoso poema. El premio nobel italiano Salvatore Quasimodo, el sumo poeta, habla de su poesía, de cómo estaba “envuelta en un encanto adicional: belleza y misterio que se mezclan con eventos de amor no correspondido o perdido”.

Como tutora de la Casa de las Musas, Safo preparaba, sea física o intelectual y espiritualmente, a este grupo de jóvenes vírgenes de la ciudad, haciéndolos partícipes de su poesía lírica

¿Cuántos de esos amores estaban dirigidos a las niñas? Safo dirigió en Mitilene una especie de colegio, una asociación religiosa llamada Tíaso, que reunió a jóvenes aristócratas que estaban preparados para el matrimonio, con una educación que incluía temas como poesía, danza, comportamiento, vestimenta y eros (el colegio de Safo estaba dedicado a Afrodita y las musas). Como tutora de la Casa de las Musas, Safo preparaba, sea física o intelectual y espiritualmente, a este grupo de jóvenes vírgenes de la ciudad, haciéndolos partícipes de su poesía lírica, que cantaba acompañada de una lira, logrando innovarla desde el punto de vista de la técnica y el estilo.



A ella se deben la creación del verso sáfico y la utilización de la primera persona al tratar sentimientos personales, teniendo el amor como tema poético, la vida, lo cotidiano. Su obra completa constaba de 9 libros que se conservaban en la mítica Biblioteca de Alejandría.



En la Grecia antigua se estudiaban sus poemas, pero de los 10.000 versos que escribió, solo 600 llegaron a nuestro tiempo. No le fue fácil a Safo. Por el simple hecho de ser mujer, muchos le criticaron la evidente atracción que sentía hacia sus alumnas, suceso que pasaba normalmente en las escuelas masculinas. Especialmente los autores latinos, con Ovidio a la cabeza, que no concordaban con el amor griego, la tildaron de lasciva, aunque en las escuelas griegas masculinas eso no tenía relevancia y era normal la interrelación entre el maestro y los jóvenes discípulos. Pero, aunque criticada, queda la poetisa más importante de todos los tiempos.